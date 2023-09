Opel: allo IAA Mobility 2023 presenterà tre anteprime

Opel presenterà tre anteprime in occasione dello IAA Mobility 2023 di Monaco.

Tre nuovi modelli che il marchio del fulmine presenterà in anteprima mondiale davanti a un pubblico internazionale, saranno la Opel Experimental, la Corsa Electric e la Astra Sports Tourer Electric.

La Opel Experimental è una concept car che per la prima volta farà il suo debutto durante la giornata dedicata alla stampa, un’auto che si distingue per l’illuminazione esterna e per l’audace grafica a contrasto che prende il posto delle cromature. Ha un design puro e superfici pulite che ne esaltano la personalità, la Experimental punta sull’efficiente ed è frutto di intelligenti soluzioni aerodinamiche, gli alettoni anteriori e posteriori ne aumentano l’efficienza, così come l’estrattore aria posteriore che si estende o ritrae a seconda della situazione di guida.

La Experimental è dotata nella zona anteriore anche del nuovo logo Opel illuminato, mentre all’interno figura il volante che si ripiega quando non in uso, i sedili adattivi e i tessuti elettrochimici che immergono guidatore e passeggeri in una luce che crea un ambiente dedicato al benessere.

La Opel Astra Sports Tourer Electric è la prima station wagon elettrica del marchio

Una potenza di 156 cavalli per 270 Nm di coppia massima, la familiare elettrica del Marchio del fulmine raggiunge una velocità massima di 170 km/h ed offre una capacità di carico da record, da 516 a 1.553 litri con i sedili posteri abbattuti. Il suo peso è di 1.760 kg, tra le più leggere della concorrenza.

La Corsa Electric abbina una potenza considerevole, 156 cavalli, a un’agilità tipica da citycar, un modello evoluto e tecnologico che si caratterizza per un look moderno e contenuti da vettura di segmento superiore.