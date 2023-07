Opel Astra Electric: puro divertimento alla guida e zero emissioni

Oltre 400 km di autonomia per la nuova Opel Astra Electric, la cinque porte zero emissioni punta sul piacere di guida.

La nuova Opel Astra Electric è la variante a zero emissioni di una cinque porte tecnologica, sicura e innovativa.

Punta sul massimo piacere di guida e sulle zero emissioni, la nuova Opel Astra Electric è spinta da un motore da 156 cavalli per 270 Nm di coppia massima, un cuore energetico che in abbinamento a una batteria agli ioni di litio da 54 kWh le assicura un’autonomia considerevole.

Il suo pacco batteria è costituito da 102 celle alloggiate in 17 moduli, una riserva di energia tale da assicurare alla Astra Electric un’autonomia fino a 418 km nel ciclo WLTP.

La presenza della pompa di calore, di serie, rende la cinque porte tedesca estremamente efficiente, occorrono 14,8 kWh di elettricità per percorrere 100 km.

Per quanto concerne i tempi di ricarica, la Astra Electric può essere ricaricata fino all’80% della sua capacità massima in meno di 30 minuti in presenza di una stazione di ricarica veloce a corrente continua da 100 kW.

La Nuova Opel Astra Electric ha una capacità di carico fino a 1.268 litri

La batteria è alloggiata in basso a tutto vantaggio del baricentro e della stabilità, la rigidità torsionale della Electric è superiore del 31% in confronto alle altre versioni della Astra.

Rispetto alle concorrenti elettriche, che hanno una velocità massima limitata a 150, 160 km/h, la nuova Astra Electric raggiunge i 170 km/h. Tre le modalità di guida selezionabili dal pilota: Eco, Normale e Sport.

La modalità Sport interviene sulla risposta dell’acceleratore fornendo una guida più dinamica, quella Eco è impostata per rendere altamente efficienti tutti i componenti della propulsione