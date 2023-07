Opel Astra Electric: una nuova linea accessori

Dimensioni compatte per una station dalla forte personalità: Opel Astra Electric ha un’autonomia di oltre 400 km

Opel Astra Electric è una ulteriore conferma che la Casa di Russelsheim ha come obiettivo di diventare un marchio completamente elettrico.

La nuova Opel Astra Electric ha dimensioni compatte, grazie ad una lunghezza di 4,22 metri, una larghezza di 1,85 metri, un’altezza di 1,44 metri ed un bagagliaio dalla capienza standard di 352 litri, ampliabili fino a 1.268 litri, con i sedili posteriori ribaltati.

Il motore elettrico sviluppa 156 CV con una coppia di 270 Nm, con una velocità massima di 170 km/h ed una capacità di accelerazione nel classico 0 - 100 km/h di 9,2 secondi.

A supporto dell’unità elettrica una batteria agli ioni di litio da 54 kWh che assicura un’autonomia di 418 chilometri secondo il ciclo WLTP.

La batteria può essere ricaricata fino all’80% della sua capacità in meno di 30 minuti presso una stazione di ricarica rapida a corrente continua da 100 kW.

Di serie la vettura è dotata di un caricabatterie di bordo trifase da 11 kW per la wallbox di casa.

La batteria è stata collocata nel sottoscocca, e ciò significa non perdere spazio in abitabilità ma soprattutto comporta un abbassamento del baricentro dell’auto a tutto vantaggio della guidabilità.

Nell’abitacolo Il sedile di guida ergonomico Active Sport offre ai guidatori di Astra Electric il massimo livello di comfort di seduta; il sedile è certificato AGR ed offre una stabilità laterale e diverse possibilità manuali ed elettriche di regolazioni.

La vettura è dotata del sistema Intelli-Drive 2.0 con assistenza al cambio di corsia semiautomatico e, in opzione, dell’ adattamento intelligente della velocità, mentre il cockpit Pure Panel Pro, completamente digitale, con due display da 10 pollici e sistema di infotainment multimediale che assicura il meglio in termini di connettività e intrattenimento.

Tre sono le modalità di guida disponibili, Eco, Normal e Sport

Diversi i sistemi di assistenza alla guida come l’avviso di collisione frontale con frenata di emergenza automatica e rilevamento dei pedoni, l’assistenza al mantenimento della corsia e riconoscimento dei segnali stradali, il rilevamento della sonnolenza, l’Adaptive Cruise Control con funzione Stop and Go, il Park Pilot anteriore e posteriore, e la telecamera Intelli-Vision a 360 gradi.