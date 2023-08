Opel Corsa Rally Electric: l’auto da rally elettrica

Opel Corsa Electric è protagonista dell’ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSe”.

Un campionato rally monomarca dove la protagonista è lei, la nuova Opel Corsa Electric, una vettura da competizione di successo e priva di emissioni.

Un’auto che non smette mai di stupire visto che è stata oggetto di un progetto molto interessante firmato dall’artista Elisa Klinkenberg.

Opel Corsa Electric protagonista di un avvincente Campionato monomarca

L’artista, autrice e creative, atleta professionista fino al 2011, ha trasformato la vettura tedesca in una tela mobile, il messaggio lanciato è quello di dimostrare come il motorsport, arte, uguaglianza e stile di vita possono stare insieme.

I colori verde, bianco, rosa e rosso sono “anticonvenzionali” e portano energia nel campo delle competizioni rally, la parola “E[M]Power] scritta in bianco rappresenta il potere pulito dell’elettricità, per dare ulteriore enfasi al “progetto” l’artista sul lato dell’auto ha dipinto un messaggio: “Noi guidiamo per la nostra strada. Siamo leader. Guidiamo con fiducia. Guidiamo con il vento in poppa. Perché siamo molte e siamo rumorosi. È tempo di una SPINTA FEMMINILE”.

Elisa Klinkenberg: “Mi piaceva l'idea di portare la mia arte su un'auto e trasformarla in una tela con un messaggio chiaro. La Opel Corsa Rally Electric è un'auto guidata nei rally da donne e dimostra che possiamo ottenere molto insieme! Eseguire questa affermazione in modo artistico sulla vettura è stata una sfida entusiasmante”.