Opel Rocks e-XTREME protagonista a Zurgo ed Essen

Opel Rocks e-XTREME è un quadriciclo elettrico unico nel suo genere.

Una due posti a zero emissioni, che ha conquistato pubblico e stampa specializzata per il suo design originale ma anche la giuria dell’OpelDesignHack, un contest che ha permesso alla community Opel di partecipare alla costruzione di un concept car unico innovativo all’insegna del motto “Voi la progettate, noi la costruiamo”.

Indicatori di direzione, luci di posizione e luci diurne garantiscono una luce uniforme e sono dotati di un dissipatore di calore che ne ottimizza l’efficienza, diversi i particolari realizzati utilizzando una stampa 3D, i parafanghi sono in PA12, un polimero in nylon che abbina robustezza, resistenza alla trazione e capacità di flettersi senza rompersi.

Per enfatizzare il suo aspetto da off-road, il Team di Russelsheim ha lavorato con gli specialisti della H&R per utilizzare degli ammortizzatori appositamente realizzati per il “Design Hack”: consistono in un ammortizzatore coil-over in alluminio combinato con un sistema di molle da 50 mm.

Opel Rocks e-XTREME sarà esposta al Salone dell’Auto di Zurigo dal 2 al 5 novembre e al Motor Show di Essen dal 2 al 10 dicembre 2023.