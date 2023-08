OpelConnect: tre nuovi pacchetti di servizi semplici da usare

Tre nuovi pacchetti di servizi semplici e facili da usare, OpelConnect include il Connect One, Connect Plus e Connect Premium.

Opel Connect raggruppa una serie di pacchetti molto utili e tecnologici, sicuri e pratici da usare.

Un vantaggio consistente per il cliente che ora con pochi clic può attivare via app myOpel o sullo store OpelConnect una nuova serie di servizi compresi in un unico pacchetto.

Un’offerta ricca di servizi, dall’EV Trip Planner per veicoli elettrici, pacchetto dedicato alle nuove Opel Astra Electric e Corsa Electric alla pratica fase di comando a distanza che facilità l’individuazione della vettura all’interno di parcheggi.

Opel Connect One: pacchetto serenità senza costi aggiuntivi

Il pacchetto Connect One include il pratico e utile servizio eCall per le emergenze e il servizio B-Call per ricevere assistenza stradale, basta una pressione più a lungo del pulsante B-Call per contattare il servizio di assistenza stradale per ricevere tutte le informazioni e una prima diagnosi a distanza sul veicolo.

Tramite l’app MyOpel i guidatori ricevono rapporti sullo stato del veicolo e informazioni sulla trasmissione, freni, pressione degli pneumatici ed elettronica di bordo, in presenza di un messaggio di avviso, l’utente può richiedere un appuntamento presso un concessionario, il pacchetto Connect One è incluso nel prezzo di acquisto della vettura ed è valido per 10 anni.

Opel Connect Plus: servizi completi senza costi aggiuntivi

Offre un’ampia gamma di servizi dalla navigazione connessa alle funzioni di controllo del veicolo via app, compresi anche precisi e utili servizi per auto elettriche, la navigazione Live oltre al normale percorso che può essere impostato sul sistema d’infotainment, sui modelli EV consente di inviare via smartphone da remoto, il percorso impostato, l’EV Trip Planner offre informazioni utili sul tempo di ricarica, traffico in tempo reale e compatibilità del veicolo con il percorso selezionato.

Tramite l’E-remote Control è possibile attivare fari e clacson e localizzare l’auto nei parcheggi più grandi e anche verificare se il veicolo