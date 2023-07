Il Toyota C-Hr cambia tutto per restare leader fra i C-Suv

Cambia molto (e in meglio) nella nuova generazione di Toyota C-Hr, tranne il posizionamento, che resta quello dei C-Suv, una miniera d'oro nel mercato automobilistico europeo. D'altronde, come spiegano dalla casa delle Tre Ellissi, questa seconda generazione, più elegante, rifinita e potente del modello che va a sostituire, è un'auto "fatta in Europa e pensata per l'Europa".

Dopo oltre 700 mila unità vendute sui mercati continentali, la nuova C-HR abbandona molto del design 'barocco' della versione lanciata nel 2016 per adottare gli stilemi visti nella concept Prologue: il risultato è quello di una grande pulizia e dinamicità, che saranno sicuramente apprezzati dai clienti visto che già nella generazione attuale più della metà aveva messo il design al primo posto fra le motivazioni di acquisto. Sulla fiancata - segnata da linee 'diamond cut' - spiccano le maniglie portiere a filo carrozzeria, per la prima volta presenti su una Toyota, ma anche un montante posteriore 'importante' che condiziona i finestrini posteriori, riducendo un po' la luce per chi siede dietro. A movimentare il tutto una verniciatura bi-tone, abbinata a una paletta di colori piuttosto elegante. Nell'abitacolo si apprezza la ricerca di finiture più raffinate e soluzioni più efficaci, con tutti i comandi principali concentrati nella zona del guidatore e un nuovo digital cockpit da 12,3 pollici.

Di stampo premium, poi , il 'welcome scenario' che si attiva automaticamente non appena il guidatore si avvicina al veicolo, con l’illuminazione delle luci esterne, compresa la nuova firma luminosa “Toyota C-HR” sul portellone posteriore. Le impostazioni preferite dal guidatore relative a regolazioni del sedile, digital cockpit, head-up display e schermo multimediale vengono applicate automaticamente. In aggiunta, un sistema di ambient lighting offre un’ampia gamma di colori – fino a 64 tonalità – e sfrutta l'illuminazione interna per rispecchiare l’atmosfera dell’abitacolo o l'ora del giorno. Ma queste 'informazioni cromatiche' contribuirannno anche a migliorare la sicurezza: gli avvisi acustici e visivi del sistema Safe Exit Assist saranno amplificati dall'illuminazione interna che virerà sul rosso, per avvertire dell'apertura di una porta quando c'è il rischio di collisione con veicoli o ciclisti che sopraggiungono dal retro della vettura.

Naturalmente tutti gli allestimenti del Nuovo C-HR beneficeranno dell’ultima versione del sistema di sicurezza attiva e assistenza alla guida Toyota Safety Sense. Tra le principali novità spicca l’Acceleration Suppression che limita input involontari sull’acceleratore quando viene rilevato il rischio di collisione con un veicolo che precede.

Ma le novità continuano anche sul fronte del powertrain con una gamma di quattro propulsori elettrificati, confermando l'approccio multi-tecnologico di Toyota verso la carbon neutrality. Saranno disponibili infatti versioni Full Hybrid-Electric (HEV) da 1,8 e 2,0 litri e un modello Plug-in Hybrid-Electric (PHEV) da 2,0 litri. La Hybrid 2,0 litri sarà inoltre disponibile con il sistema di trazione integrale intelligente (AWD-i). I nuovi modelli beneficiano della tecnologia Hybrid Toyota di quinta generazione, in grado di offrire un equilibrio tra maggiore potenza e basse emissioni ai vertici della categoria. Spicca poi - per la versione plug-in - la nuova funzione di geofencing, con cui il C-HR può passare automaticamente alla modalità EV quando l'auto entra in una zona a basse emissioni.

Costruito in Turchia (anche per l'assemblaggio delle batterie ad alta tensione) il nuovo Toyota C-HR - che in Italia punta a bissare il successo della prima generazione (più di 90 mila unità vendute e una share di segmento del 10%) - vedrà nella seconda metà dell'anno le attività di pre-lancio mentre i primi esemplari potrebbero essere in concessionaria fra dicembre e gennaio 2024. Il C-Suv Toyota sarà lanciato con due allestimenti speciali Premiere Edition, dotati dei più alti livelli di equipaggiamento e design.