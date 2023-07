Pagani Automobili al Goodwood Festival of Speed 2023

Al Goodwood Festival of Speed 2023 saranno esposte anche le due hypercars modenesi: la Pagani Utopia e Huayra R.

Pagani Automobili sarà presente al Goodwood Festival of Speed 2023.

Una manifestazione che accoglie migliaia di appassionati, uno degli eventi più famosi e attesi nel mondo dei motori, si appresta ad aprire i battenti, Pagani Automobili sarà presente con due esemplari di Utopia e due di Huayra R.

Presso lo stand Pagani sarà possibile ammirare le due splendide hypercars, entrambe contraddistinte da una livrea in fibra di carbonio a vista. All’interno del Supercar Paddock, la Pagani Utopia e la Pagani Huayra R saranno pronte invece ad affrontare la “hill climb”, la cronoscalata che ogni anno vede sfidarsi le più veloci vetture al mondo.

La Pagani Utopia esposta è dotata di finiture in fibra di carbonio a vista, una trama denominata “Dark Amber” che nasce dalla particolare combinazione della colorazione Black Mamba e l’inserimento di piccoli glitter ambrati. Gli interni sono impreziositi da rivestimenti in Nabuk Sabbia e Pelle Grecale con un particolare intrecciato per la zona centrale del sedile.

Pagani Utopia: motore V12 e cambio Xtrac

Una hypercar spinta da un motore biturbo Pagani da 864 cavalli per 1100 Nm di coppia massima, un propulsore sviluppato appositamente dalla AMG, sulla Utopia debuttano i nuovi pneumatici Pirelli P Zero Trofeo RS da 21 pollici all’anteriore e 22 al posteriore. Si tratta di pneumatici che sono frutto di un lungo processo di sviluppo virtuale dove si è lavorato sull’impronta a terra, ottimizzandola, al fine di ottenere più aderenza e controllo del veicolo.

Alla Hill Climb parteciperà una Pagani Utopia equipaggiata con cambio manuale

Il cambio Xtrac sviluppato dalla Pagani è in grado di supportare l’enorme coppia motrice del V12, gli oltre 1100 Nm sono gestiti nei cambi di marcia unicamente dal pilota.