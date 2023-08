Pagani Automobili alla 7° Edizione della Historic Minardi Day

Pagani Automobili sarà presente alla 7° edizione della Historic Minardi Day che si svolgerà il 26 e 27 agosto 2023.

Un evento dedicato agli appassionati e ai collezionisti di monoposto di Formula 1, prototipi, GT e auto storiche, l’Historic Minardi Day giunge così alla sua settima edizione, un evento ideato dalla famiglia Minardi che si svolgerà presso l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Pagani Automobili per l’occasione schiererà le sue hypercar tra cui una Huayra R e Zonda R ma anche l’elegante ed esclusiva Huayra Roadster BC. Durante l’intero weekend il pubblico potrà ammirare da vicino anche la nuova Utopia, l’ultima hypercar firmata Pagani spinta da un potente motore V12 da 6 litri sovralimentato mediante un doppio turbocompressore e in grado di sviluppare una potenza di 864 cavalli per 1.100 Nm di coppia massima.

La Pagani Utopia sarà prodotta in soli 99 esemplari.

Immancabili due modelli iconici che hanno segnato la storica del Marchio, la Zonda C12 e la Huayra, la Zonda racconta la storia fra il giovane Pagani e il grande Jean Manuel Fangio, leggendario campione del mondo della Formula 1 nonché amico di Horacio Pagani.

Presente all’Historical Minardi Day anche la Huayra Codalunga, modello prodotto in soli 5 esemplari da Pagani Grandi Complicazione, la nuova divisione dedicata alle vetture one-off. È stata presentata nel 2018 e si contraddistingue per il suo design elegante, ha interni che richiamano le vetture degli anni ’60, rispetto alla Huayra Coupé ha un cofano motore più lungo di 360 mm. Al retro sono totalmente assenti le griglie di protezione motore, soluzione che ha consentito di esporre l’impianto di scarico.

Anche la Huayra Roadster HP sarà esposta all’Historic Minardi Day, si tratta di una due posti scoperta spinta da un propulsore Pagani V12 da 6 litri da 840 cavalli per 1.100 Nm di coppia massima, quest’ultima disponibile tra i 2.000 e i 5.600 giri al minuto. Il suo telaio è in Carbo-Titano HP62 G2 e Carbo-Triax HP62, i telaietti anteriori e posteriori sono in acciaio al cromo-molibdeno.