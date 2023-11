Pagani Imola Roadster: motore V12 da 850 cavalli

Sarà realizzata in soli 8 esemplari la nuova Pagani Imola Roadster, hypercar da 850 cavalli

Pagani Imola Roadster è una hypercar senza compromessi che nasce sulla base della Huayra R.

Sarà prodotta in soli otto esemplari tutti omologati per utilizzo stradale, la nuova Pagani Imola Roadster è la più performance scoperta mai prodotta dalla Pagani.

Si affianca alla celebre Imola Coupé, versione che celebra il leggendario circuito automobilistico di Imola, la variante open è tuttavia ancora più potente, il suo V12 ha richiesto così una serie di upgrade tecnici che hanno riguardato l’impianto di raffreddamento, dai radiatori alla dinamica dei flussi d’aria interni.

Al fine di ottimizzare il raffreddamento, sono state allargate le prese d’aria frontali ma anche la doppia uscita di scarico per l’aria calda, le aperture sui passaruota portano un notevole vantaggio in termini di riduzione della pressione sotto l’avantreno e un miglioramento dei flussi d’aria verso le appendici aerodinamiche posteriori.

Cambia anche l’airscoop, per la prima volta integrato nel cofano, la linea della Imola Roadster nasce con l’obiettivo di raggiunge un carico di deportata pari a 600 kg ad una velocità di 280 km/h, i tecnici Pagani hanno a tal fine, cercato di raggiungere il massimo equilibro tra un raffinato sistema di flussi interni e un profilo esterno deportante in qualsiasi condizione, ne deriva una accelerazione laterale d 2 g in percorrenza costante con picchi di 2,2 g e una decelerazione longitudinale di 2,2 g.

La nuova pagani Imola Roadster ha un peso a secco di 1.260 kg

La monoscocca della Imola Roadster è realizzata in Carbo-Titanium HP62-G2 e Carbo-Triax HP62, il motore invece rappresenta una ulteriore evoluzione del Pagani V12 sviluppato specificamente da Mercedes-Benz AMG, ha una cilindrata di 6 litri e una potenza di 850 cavalli per 1.100 Nm di coppia massima, il cambio è un sequenziale trasversale a sette rapporti Pagani by Xtrac.

L’impianto di scarico è realizzato in titanio e rivestito in ceramica con un sofisticato sistema di fusione al plasma, è più leggero e dissipa calore in maniera più efficiente.