Per Jeep maxi ordine da Vigili del fuoco per 1000 Avenger 100% elettriche

Maxi ordine dai Vigili del Fuoco per Jeep: infatti il dipartimento Fleet & Tender di Stellantis si è aggiudicato una gara indetta da Consip per la fornitura di 1.000 Avenger BEV al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che formeranno la nuova flotta di veicoli d’istituto destinati anche al supporto degli interventi operativi sull'intero territorio italiano. Il lotto di Jeep Avenger 100% elettriche, perfezionato a giugno, si somma a quello di marzo che comprendeva altri 2.160 veicoli BEV di Stellantis sempre destinati ai Vigili del Fuoco, e che si compone di 24 E-Ducato e 720 unità di PEUGEOT e-2008 e 1.440 E-Doblò BEV e E-Doblò BEV, ordinati sulla piattaforma Consip.

Stellantis sottolinea come "con questa importante fornitura si conferma il sodalizio che unisce il gruppo con il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, un connubio che pone in risalto l'eccellenza dei prodotti italiani non solo al servizio della sicurezza e dell'ordine pubblico ma anche negli ambiti propri dei Vigili del Fuoco: dal soccorso pubblico alla tutela ambientale, dalle attività di protezione civile alla salvaguardia dei beni del nostro Paese".

La nuova Avenger è il primo veicolo a zero emissioni in assoluto nella gamma Jeep e vanta una autonomia elettrica che raggiunge i 400 km nel ciclo WLTP e può arrivare fino a 550 km in città. Contraddistinte dalla classica livrea rossa con scritte bianche istituzionali, le Avenger dei Vigili del Fuoco potranno raggiungere i luoghi più impervi grazie soprattutto alle tradizionali capability del marchio: peraltro la nuova Avenger è il primo veicolo Jeep a trazione anteriore dotato di Selec-Terrain e Hill Descent Control di serie.