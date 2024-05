Per Nissan nel 2023 vendite salite a 3,44 mln e utile operativo +51%

Risultati positivi nell'ultimo esercizio del piano Next: con The Arc quest'anno atteso un balzo dei ricavi e profitti ancora in crescita

Nissan ha chiuso l'anno fiscale 2023 - terminato lo scorso 31 marzo - con vendite globali che sono salite a 3,44 milioni di unità (3,31 milioni nei 12 mesi precedenti) e un utile operativo pari a 568,7 miliardi di yen (circa 3,4 miliardi di euro) in crescita del 51% rispetto all'esercizio precedente. Si tratta di un risultato - si sottolinea dalla casa giapponese frutto dell'attuazione delle iniziative chiave del piano di trasformazione Nissan Next, che si è appunto chiuso nel 2023.

"Nonostante un contesto di mercato molto impegnativo - si spiega - Nissan ha migliorato costantemente la qualità delle vendite in ogni mercato" mentre i ricavi sono saliti da 10.600 a 12.685,7 miliardi di yen, con un margine operativo del 4,5%. Risultati peraltro condizionati da fattori quali la logistica, il terremoto di Noto, sgravi sui costi dei fornitori, inflazione e altri fattori. Praticamente raddoppiato l'utile netto passato da 222 a 426,6 miliardi di yen mentre la liquidità netta del settore automobilistico è di 1.546 miliardi di yen.

Per l'anno fiscale 2023, Nissan intende proporre all'assemblea generale degli azionisti il pagamento di un dividendo totale di fine anno pari a 20 yen per azione mentre per l'esercizio in corso la casa stima che il settore continuerà a essere caratterizzato da un'intensa concorrenza e soggetto a pressione inflazionistica. In questo contesto e attuando il nuovo piano aziendale The Arc, Nissan punta a una crescita costante con stime di ricavi per 13.600 miliardi di yen, un utile operativo di 600 miliardi e un dividendo in crescita a 25 yen o oltre per azione.