Peugeot, al via 'caccia fotografica' per nuovo E-3008

Da domani possibile scattare e postare sui social le immagini degli esemplari del Suv elettrico in giro per le strade europee con le livree mimetiche

Entra nella fase finale l’operazione #Camocatch, lanciata da Peugeot per coinvolgere il pubblico nel piano di lancio del Nuovo suv E-3008. infatti da domani 15 luglio e per un mese, gli appassionati sono sfidati in una challenge fotografica, per immortalare il nuovo modello del Leone durante gli ultimi test di messa a punto su strada. In palio, la possibilità di guidare in anteprima il nuovo fastback elettrico del marchio francese.

Si tratta di una operazione che capovolge le tradizionali logiche di pre-lancio, in cui i prototipi sono nascosti e fanno di tutto per sfuggire all’attenzione del pubblico. Invece a maggio Peugeot ha messo ai voti sui suoi social network le livree mimetiche destinate ai prototipi di Nuovo E-3008: dopo avere ricevuto migliaia di contributi attraverso i suoi canali ufficiali dei vari social network sono stati quindi scelti tre temi mimetici, e dopo la realizzazione delle livree da domani i Suv effettueranno gli ultimi test di messa a punto offrendosi agli scatti degli appassionati.

Chi riuscirà a 'beccare' in giro l'E-3008 potrà postare l'immagine tra il 15 luglio e il 15 agosto sui propri social network (Facebook et Instagram) con le menzioni #Camocatch e @Peugeot. Peugeot organizzerà poi un'estrazione a sorte tra le iscrizioni per determinare i 6 vincitori che saranno invitati a provare in anteprima Nuovo E-3008 nel 2024 durante i test dedicati alla stampa internazionale dopo il reveal ufficiale atteso a settembre.