Peugeot apre l’ordinabilità della nuova 208

Una gamma completa che comprende versioni Hybrid a 48Volt e una variante 100% elettrica: al via gli ordini in Italia della nuova Peugeot 208

Nuova Peugeot 208 debutta sul mercato italiano.

Profondamente rinnovata nello stile e contenuti, la nuova Peugeot 208 è dotata di una nuova firma luminosa e di motorizzazioni ibride ed elettriche efficienti e dalla grande autonomia.

La gamma italiana si articola in 3 allestimenti e 6 motorizzazioni, dalla nuova Hybrid 48V e-DCS6 alla nuova e-208 completamente elettrica da 156 CV per un’autonomia di oltre 400 km nel ciclo WLTP.

La Nuova Peugeot 208 Hybrid 48V è commercializzata in due livelli di potenza, da 100 o 136 cavalli, entrambe abbinate a un cambio automatico doppia frizione a 6 rapporti, completamente nuovo, binomio che consente di percorrere in città, in modalità elettrica, fino al 50% del tempo, il tutto a fronte di una diminuzione dei consumi e delle emissioni tra il 15 e il 20%.

Nuova Peugeot 208: allestimenti e dotazione

La versione d’accesso è la Active che si caratterizza per i proiettori full LED, calandra frameless con logo, cerchi da 16 pollici, touchscreen centrale da 10 pollici con Wireless Mirrorscreen e strumentazione analogica con schermo digitale da 3.5”.

La Allure aggiunge diversi sistemi che aumentano il comfort e la sicurezza tra cui i sensori parcheggio anteriori e posteriori, i vetri posteriori e il lunotto oscurati, il quadro strumenti 2D Peugeot i-Cockpit e le finiture interne in tessuto/TEP con cuciture Quartz a contrasto.

L’allestimento top di gamma è la GT che abbina cerchi da 17 pollici, fari posteriori a LED, gruppi ottici anteriori full LED con firma luminosa digitale, sistema Keyless Access & Start, retrocamera HD 180 gradi e Wireless smartphone charging