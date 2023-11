Peugeot E-3008: in anteprima mondiale al Salone di Zurigo

Peugeot presenta in anteprima mondiale in occasione del Salone dell’Auto di Zurigo, la nuova E-3008.

Si svolge da 1 al 5 novembre ed è l’occasione giusta per il Marchio del Leone, per presentare la sua nuova gamma di veicoli elettrici, 12 modelli a zero emissioni, tra cui 3 veicoli commerciali, nel corso del 2024 Peugeot disporrà della più ampia gamma elettrica tra i costruttori europei generalisti.

Tanti i modelli che hanno accompagnato il brand francese nella transizione energetica, dalla 308 SW Plug-In Hybrid alla 508 SW Sport Enginereed 360, senza tralasciare versioni che rappresentano la soglia d’accesso all’universo EV di casa Peugeot.

Peugeot E-3008: il SUV fastback elettrico

Nasce sulla nuovissima piattaforma STLA Medium di Stellantis, una base innovativa creata progettata per migliorare ulteriormente l’esperienza di guidare una EV. La nuova E-3008 riesce a percorrere fino a 700 km con un pieno di energia, per ricaricare 100 km occorrono 10 minuti.

Prestazioni e connettività, gli aggiornamenti Over the Air e la tecnologia Vehicle to Load, lo rendono uno dei SUV più avanzati in circolazione.

Efficienza ma anche piacere di guida, debutta il nuovo Peugeot Panoramic i-Cockpit con schermo panoramico HD Curvo e fluttuante da 21 pollici che riunisce head-up display e schermo tattile centrale.

Il nuovo Peugeot e-3008 sarà commercializzato a partire dall’inizio del 2024 e prodotto nello stabilimento di Sochaux in Francia.