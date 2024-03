Peugeot ha presentato una nuova moto elettrica, la SPx.

Un concept che nelle forme ricorda lo storico modello 103, il Tubone, il nuovo Peugeot SPx è ancora in chiave rendering ma lascia presagire che ci possa essere qualche spiraglio per la sua produzione in serie.

Ricorda nelle forme quei ciclomotori che a ridosso degli anni ’70 e ’80, circolavano in Italia con il Marchio del Leone e che di fatto rappresentavano un ulteriore passo verso una mobilità libera e a basso costo.

Il Tubone 103 è stato un modello di grande successo per via della semplicità delle sue linee ma anche per la sua capacità di abbinare una grande facilità di utilizzo a prestazioni interessanti.

I designer Peugeot hanno modernizzato e ridisegnato il Tubone rendendolo elettrico

Una vera e propria moto che a dispetto dello storico antenato, non vuole posizionarsi tra gli scooter ma dalle sue forme e misure, punta più ad ambizioni da moto, seppur elettrica.

Una linea minima, un telaio in alluminio e una sella bassa sono gli ingredienti principali di un concept che passerà alla produzione in serie, sicuramente scuoterà il mercato delle due ruote.

Cerchi da 16 pollici, batteria compresa nel telaio, manubrio largo e mono sella, elementi che la rendono inequivocabilmente una due ruote da città.