Pininfarina Battista Edizione Nino Farina: omaggio ad un Campione di Formula 1

Pininfarina Battista Edizione Nino Farina è una versione speciale di una hypercar da quasi 2.000 CV.

Celebra la vittoria del primo Campione del mondo di Formula 1, la Pininfarina Battista Edizione Nino Farina è completamente elettrica.

Sarà prodotta in soli cinque esemplari, un numero non a caso perché celebra le cinque gloriose vittorie di Nino Farina, la sua prima pole in F1, la sua prima vittoria in Gran Bretagna nel 1950, la sua seconda vittoria in occasione del Gran Premio di Svizzera nel 1950 e la sua terza e quarta “bandiera a scacchi” in occasione del Gran Premio d’Italia.

Pininfarina Battista Edizione Nino Farina: soli 5 esemplari

Una carrozzeria rossa, una vernice ribattezzata “Rosso Nino”, mentre nella parte inferiore è presente un rigo blu e una banda bianca, la Battista Nino Farina è equipaggiata con il “Furiosa Pack” che prevede uno splitter anteriore più pronunciato in materiale composito, delle minigonne laterali total dark e un vistoso estrattore posteriore.

Le pinze freno sono nere mentre i cerchi in lega forgiati sono a 10 razze con finiture Satin Gold. Immancabile l’incisone sulla palpebra faro in fibra di carbonio della scritta “Nino Farina”.

Nell’abitacolo è evidente la meticolosa cura applicata nella scelta dei materiali, dalla pelle completamente sostenibile alle cuciture a contrasto.

Cuore della Pininfarina Battista Edizione Nino Farina sono i sui quattro motori elettrici capaci di sprigionare una potenza complessiva di 1.900 cavalli per 2.340 Nm di coppia massima.

La Battista Nino Farina raggiunge una velocità massima di 350 km/h per uno 0 - 100 km/h i soli 1,86 secondi