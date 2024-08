Ferrari Testarossa, un mito indelebile nella storia dell’automotive, una sportiva pura e all’avanguardia.

Una supercar che se in versione coupé avesse fatto sognare, nella variante cabrio, avrebbe rappresentato un pezzo unico rarissimo. La Ferrari Testarossa Spider venne creata appositamente per l’avvocato Gianni Agnelli, nel 1986.

Difficile crearne un esemplare del tutto simile, ma c’è chi vuole ricordarne l’esclusività e a grandi tratti, la linea.

Si chiama Battista Targamerica, una versione senza tetto, completamente aperta, della sportiva elettrica firmata Pininfarina. Si tratta di un esemplare unico, commissionato da un facoltoso collezionista, proprietario di una Battista Coupé.

Come la Testarossa Spider, anche la Battista Targamerica è priva del tetto. Nonostante tutto, la sua linea rimane fedele all’originale, anche se per garantire la stessa efficacia dinamica della coupé, numerosi sono stati gli accorgimenti tecnici che gli ingegneri Pininfarina hanno dovuto escogitare, vista anche la potenza in gioco.

Pininfarina Battista Targamerica: motore, prestazioni

Una spider completamente elettrica, spinta da propulsori elettrici che sprigionano complessivamente una potenza di 1.900 cavalli. Presentata in occasione della Monterey Car Week 2024, la Pininfarina Battista Targamerica raggiunge una velocità massima di 250 km/h per uno 0 - 100 km/h in meno di 2 secondi.

Trattandosi di una one-off, massima è stata la personalizzazione dell’abitacolo. Presente anche un pregiato set di valige, realizzate su misura, in grado di sfruttare al millimetro, la capacità del bagagliaio. Prezzo non dichiarato.