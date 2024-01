Pirelli P Zero confermato in primo equipaggiamento per nuova Porsche Cayenne

Pirelli è stata confermata in primo equipaggiamento sulla nuova Porsche Cayenne. L’ultimo facelift del SUV sportivo amplia la collaborazione tra Pirelli e Porsche e porta il marchio P Zero su tutte le misure previste per la vettura, che il brand italiano ha equipaggiato in tutte le generazioni dal 2002 a oggi. Per questo aggiornamento dell’auto sono stati sviluppati appositamente dei P Zero, dei P Zero Corsa e degli Scorpion Winter 2 approvati da Porsche per la guida a basse temperature, tre opzioni che coprono l’intera gamma di cerchi che va dai 20 ai 22 pollici. Inoltre, sempre su tutte le misure, sono disponibili per alcuni mercati gli Scorpion Zero All Season,

Lo pneumatico sviluppato per il nuovo Cayenne punta l'accento su guidabilità, precisione di sterzo, stabilità e sicurezza: in particolare, sottolinea Pirelli, nella frenata sul bagnato tutte le misure hanno ottenuto la classificazione più alta sull’etichetta europea. Pirelli P Zero Corsa è invece il pneumatico scelto per un utilizzo ancora più sportivo della Porsche Cayenne, ideale anche per la guida in circuito. Questo prodotto deriva dal P Zero Corsa con cui nel 2021 la Porsche Cayenne GT segnò il record al Nürburgring Nordschleife.

La nuova versione della Porsche Cayenne è una delle prime vetture a ricevere uno specifico Pirelli Scorpion Winter 2 omologato per la stagione fredda, su tutta la gamma misure dell’auto. Per ottenere lo stesso livello di sportività che Porsche si aspetta da un pneumatico estivo l’R&D di Pirelli ha creato una mescola invernale dedicata, in grado di dare comfort di guida ma anche aderenza in condizioni critiche.