Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid: la più potente di sempre

Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid è la più potente Cayenne mai prodotta.

Dopo il lancio della nuova generazione, Porsche continua a ottimizzare la gamma del suo SUV di punta, la Cayenne Turbo E-Hybrid riceve significativi upgrade soprattutto in termini di autonomia e prestazioni.

Motore turbo benzina da 4 litri, il V8 raggiunge quota 599 cavalli, unità elettrica da 176 cavalli, la potenza complessiva della Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid è di 739 cavalli per una coppia massima di 950 Nm.

Impressionanti le prestazioni della Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid

Nel classico 0 - 100 km/h impiega soli 3,7 secondi per una velocità massima di 295 km/h, rispetto alla precedente generazione sono diminuiti i tempi di ricarica, la batteria ha una capacità maggiorata di 25,9 kWh, posizionata sotto il pianale ha un’autonomia fino a 82 km. Il nuovo caricatore da 11 kW installato a bordo riduce a meno di due ore e mezza il tempo di ricarica tramite caricatore a parete o colonnina di ricarica.

Di serie le sospensioni pneumatiche adattive dotate di doppia camera e doppia valvola, il sistema Porsche Torque Vectoring Plus e il PDCC e la regolazione attiva del telaio e stabilizzazione attiva dei movimenti di rollio e asse posteriore sterzante sono disponibili a richiesta.

Esteticamente la Turbo E-Hybrid si caratterizza per i terminali di scarico in acciaio inox, pinze freni rosse e profili passaruota in tinta con la carrozzeria.

Nell’abitacolo sono presenti finiture in alluminio sul cruscotto e pannelli delle portiere, il volante sportivo GT riscaldato è di serie così come la regolazione elettrica a 18 vie dei sedili anteriori in pelle.