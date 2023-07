Porsche Italia affianca gli studenti dell'università di Padova all’interno di “Formula SAE”

Porsche Italia scende in pista per presentare un interessante progetto di ideazione, progettazione e produzione di vettura da corsa in stile “formula” grazie alla realizzazione di due vere e proprie auto da corsa: una a trazione termica, l’altra elettrica.

Autori di questo progetto sono gli studenti dell’Università di Padova, che grazie a Porsche Italia e al Porsche Experience Center di Franciacorta sono riusciti a testare i due prototipi sviluppati in vista delle gare ufficiali che gli studenti avranno a metà di luglio presso l’autodromo di Varano.

I test in pista sono stati soprattutto di accelerazione, frontale e laterale, hot lap e prova di endurance.

Il gruppo di studenti provenienti da diverse facoltà dell’Unipd ha potuto quindi testare i due prototipi migliorando le prestazioni e i parametri.