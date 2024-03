La nuova Porsche Taycan Turbo GT è la più potente Porsche di sempre.

Disponibile anche con il pacchetto Weissach, la nuova Porsche Taycan Turbo GT ha una potenza di 1.108 cavalli (con Launch Control inserito) e prestazioni da hypercar.

Con il pacchetto Weissach, la berlina elettrica tedesca sul circuito di Laguna Seca, in California, il 23 febbraio 2024, ha frantumato ogni precedente record, aggiudicandosi il titolo di auto elettrica più veloce.

Se sul circuito americano con un tempo di 1:27.87 minuti la nuova Taycan Turbo GT ha stupito, non da meno lo è stata al Nurburgring.

La quattro porte a zero emissioni di casa Porsche aveva ottenuto un tempo di 7:07.55 minuti, ben 26 secondi in meno di quello realizzato da una Taycan Turbo S nell’agosto del 2022.

Nuova Porsche Taycan Turbo GT: overboost da 120 kW

Con la semplice pressione di un tasto, il pilota può contare, per 10 secondi, su di una potenza supplementare di 120 kW. Una tecnologia ottimizzata per la guida in pista e già utilizzata sulla Porsche 99X nel Campionato Mondiale ABB FIA Formula E.

Due le unità elettriche presenti sull’asse anteriore e posteriore della rinnovata Taycan Turbo GT e Taycan Turbo GT con pacchetto Weissach.

In “condizioni” normali, la potenza disponibile è di 580 kW. Con il Launch Control attivato, la potenza aumenta fino a 760 kW in modalità overboost o fino a 815 kW per due secondi.

In termini di prestazioni pure, la Turbo GT è un fulmine. Nel classico 0 - 100 km/h impiega 2,3 secondi (2,2 secondi con pacchetto Weissach), nello 0 - 200 km/h impiega 6,6 secondi (6,4 secondi per la Weissach).

Rispetto alla Taycan Turbo S la nuova Taycan Turbo GT ha un peso inferiore di 75 kg, ciò è dovuto al massiccio utilizzo della fibra di carbonio, materiale composito con cui sono realizzati i montanti B, le calotte specchi retrovisori esterni, le minigonne laterali e altri componenti.

I sedili avvolgenti in CRFP, l’assenza del meccanismo di chiusura elettrica del baule posteriore e un diverso rivestimento del vano bagagli, hanno contribuito a rendere la berlina elettrica Porsche più leggera rispetto alla precedente generazione.

Di serie la Taycan Turbo GT è dotata di dischi freno in carboceramica,

I cerchi sono da 21 pollici e presentano razze fresate in rilievo che oltre a consentire un risparmio di peso, contribuiscono alla ventilazione dei freni.