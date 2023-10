Presentata la nuova Ferarri 499P Modificata in serie limitata

La nuova 499P Modificata è un’auto da pista in serie strettamente limitata, riservata all’uso non competitivo

Ferrari ha presentato la 499P Modificata, una vettura in serie strettamente limitata per l’uso non competitivo in pista.

La 499P Modificata è una versione con modifiche sostanziali della 499P, che ha trionfato alla 24 Ore di Le Mans del Centenario, lo scorso mese di giugno.

La 499P Modificata nasce come prodotto sviluppato da una vettura da competizione e non da un modello di produzione, questo ha permesso al team di ingegneri Ferrari di introdurre una serie di modifiche significative che aumentano le emozioni di guida e rendono le prestazioni della vettura più accessibili.

La 499P Modificata inaugura il nuovo programma Sport Prototipi Clienti che si affianca a F1 Clienti

Il powertrain ibrido della 499P Modificata combina un motore termico con un motore elettrico sull’asse anteriore. Il sistema può erogare a terra una potenza massima di 640 kW e 870 CV.

La seconda anima del motopropulsore è rappresentata dall’ERS – Energy Recovery System – che ha una potenza massima di 200 kW (272 CV), un motore elettrico dotato di differenziale la cui batteria si ricarica nelle fasi di decelerazione e frenata. Tale tecnologia nasce dall'esperienza in F1.

Rispetto alla 499P, la 499P Modificata adotta pneumatici specifici sviluppati da Pirelli per esaltarne le doti e massimizzarne il divertimento di guida in ottica non competitiva.

Un aspetto prioritario è la fruibilità dell’asse elettrico anteriore disponibile già a basse velocità, l’effetto è quello di una vettura ancor più pronta e precisa in uscita di curva regalando emozioni uniche nel suo genere.

Dal 2024 il dipartimento Corse Clienti si arricchirà con il programma “Sport Prototipi Clienti”, nato per chi ha bisogno di assistenza tecnica Ferrari.