Presentata l'Audi RS 6 Avant performance

La RS6 è un'icona e da sempre un desiderio di molti amanti delle supercar. In questi giorni Audi ha presentato un'ulteriore evoluzione della sua TOP car inserendo nel mercato, in numero limitato, la nuovissima RS 6 Avant performance.

Cosa cambia rispetto il modello precedente? Innanzitutto il motore, ora ancora più potente, il possente V8 4.0 TFSI biturbo arriva a erogare 630 CV anziché i 600 CV appannaggio della versione RS standard e la coppia massima cresce da 800 a 850 Nm.

L'Audi RS 6 Avant performance scatta così da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi, risultando 2 decimi più veloce del modello precedente.

Il cambio automatico tiptronic a otto rapporti, forte d’innesti più rapidi rispetto ad Audi RS 6 Avant grazie all’affinamento del software di gestione, si avvale della funzione launch control e lavora in abbinamento al V8 4.0 TFSI biturbo e alla trazione integrale permanente quattro.

Importanti sono stati gli accorgimenti per contenere anche i consumi, ad esempio nelle fasi di decelerazione possono essere recuperati sino a 12 kW di potenza; questa energia viene immagazzinata in una specifica batteria agli ioni di litio, da cui viene successivamente veicolata ai dispositivi integrati nella rete di bordo.

Qualora il conducente rilasci il pedale dell’acceleratore a velocità comprese tra 55 e 160 km/h, Audi RS 6 Avant performance è in grado di avanzare per inerzia “in folle” o di veleggiare a motore spento.

Audi RS 6 Avant performance si avvale di serie del pacchetto dynamic che prevede sia l’innalzamento della velocità massima da 250 a 280 km/h che lo sterzo integrale dinamico.

La sterzatura sull’assale posteriore è fondamentale in vetture di questo genere, ciò rende possibili angoli di sterzata indipendenti tra avantreno e retrotreno. A bassa andatura infatti le ruote posteriori sterzano in controfase rispetto a quelle anteriori fino a un massimo di cinque gradi.

L'Audi RS 6 Avant performance è dotata di serie di cerchi in lega da 21 pollici a 10 razze a stella abbinati a pneumatici 275/35.

Alleggerimento di 20 kg con i cerchi da 22” di derivazione racing

Tramite il sistema di controllo della dinamica di marcia Audi drive select, il conducente può modificare il carattere della vettura. Sono previsti sei programmi: comfort, auto, dynamic, efficiency.

Audi ha previsto per il suo ultimo modello in 16 colori di carrozzeria e per la prima assoluta le tinte blu Ascari, metallizzato e opaco, e argento Rugiada opaco.

Internamente, ai pacchetti design RS, sinora offerti nelle configurazioni grigio e rosso, si affianca l’inedita variante blu. Tonalità, quest’ultima, dedicata alle cuciture a contrasto lungo la corona del volante, la cuffia del selettore del cambio e le protezioni per le ginocchia al tunnel.

Audi RS 6 Avant performance, già disponibile presso le Concessionarie italiane, è proposta con prezzi a partire da 148.900 euro.