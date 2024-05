L’edizione 2024 del Concorso d’eleganza Villa d’Este si svolgerà dal 24 al 26 maggio prossimi nel prestigioso Grand Hotel Villa d'Este.

Si tratta di una tappa esclusiva dove eleganza, lusso e veicoli d'epoca straordinari si fondono dando vita ad un week end unico dove si potranno vedere 50 veicoli tra i più spettacolari delle loro epoche.

Le vetture in concorso saranno oltre 50, suddivise in 8 classi, tra i pezzi più esclusivi citiamo la Bugatti Type 35C Grand Prix del 1926; l' Alfa Romeo 8C 2300 Spider Filoni del 1932 di cui esistono solo pochi esemplari al mondo e per la classe delle supercar già confermata la presenza della Ferrari 335s Spider Scaglietti che ha avuto ben 3 anime sportive ed è stata guidata anche da Juan Manuel Fangio e Stirling Moss.

Dal 2005 BMW Group Classic organizza la prestigiosa manifestazione in collaborazione con il Grand Hotel Villa d’Este.

Il Concorso d’eleganza Villa d’Este 2024 sarà caratterizzato da contenuti assolutamente speciali. Quest’anno, infatti, l'arte su quattro ruote sarà al centro della scena: l’artista americana Julie Mehretu e la 20a BMW Art Car faranno tappa sul Lago di Como in preparazione della 24 Ore di Le Mans, che si terrà il 15 e 16 giugno prossimi.

La sfilata del Concorso d'Eleganza sulla terrazza di Villa d'Este si svolgerà come di consueto nella giornata di sabato. Il Best of Show sarà incoronato dalla Giuria e il veicolo in questione sarà premiato con il Trofeo BMW Group la domenica sera.

In contemporanea alla manifestazione BMW Italia presenterà a livello nazionale la commercializzazione della nuova Serie 5 Touring, da sempre emblema del piacere di guidare e dell'eleganza sportiva.

Oltre all’evento per collezionisti e intenditori di auto classiche a Villa d’Este, ci sarà spazio anche per la partecipazione del grande pubblico grazie al Public Day previsto per domenica 26 Maggio dove i visitatori avranno l'opportunità unica di assistere alla sfilata completa dei veicoli del Concorso d'Eleganza Villa d'Este negli splendidi giardini di Villa Erba.