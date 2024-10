RAM Trucks presenta in Europa il nuovo RAM 1500.

Tante e diverse le migliorie rispetto alla precedente generazione, il nuovo RAM 1500 punta a divenire il riferimento in termini di tecnologia, sicurezza ed efficienza.

Tra i suoi punti di forza figurano la portata utile pari a 1 tonnellata e la capacità di traino, fino a 3,5 tonnellate.

Capacità di carico ma anche potenza e prestazioni, grazie alla nuova famiglia di motori Hurricane da 3 litri.

RAM 1500, fino a 540 cavalli di potenza massima

Il propulsore Hurricane da 3 litri sprigiona una potenza di 420 cavalli e una coppia di 636 Nm.

Per chi è alla ricerca di maggiori performance, in gamma è presente anche il motore Hurricane High Output, un 3 litri da 540 cavalli per 706 Nm di coppia massima.

Le motorizzazioni Hurricane del RAM 1500 si contraddistinguono per la coppa dell’olio in lega di alluminio e per il blocco in alluminio fuso.

Durante le fasi di lavorazione, il blocco motore viene levigato per ottimizzare la forma dell’alesaggio dei cilindri, contribuendo così a migliorare l’efficienza dei consumi.

Diverse le soluzioni tecniche innovative adottate tra cui:

• due turbocompressori a bassa inerzia e a portata elevata

• il rivestimento al plasma nei fori dei cilindri

• l’iniezione diretta di carburante da alta pressione (350 bar)

• il raffreddamento acqua-aria montato sul motore con un circuito di raffreddamento dedicato.

In gamma è presente anche un motore Pentastar V6 eTorque da 3,6 litri con tecnologia mild-hybrid, che eroga una potenza di 305 cavalli per 364 Nm di coppia.

Tutte le motorizzazioni sono abbinate a un cambio automatico a 8 rapporti, che ottimizza le prestazioni e la fluidità di marcia al fine del contenimento dei consumi di carburante.