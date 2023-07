Range Rover Defender: in Sardegna protagoniste di experience esclusive

Range Rover e la Sardegna, un legame profondo, due realtà che rappresentano esclusività, lusso e sostenibilità.

Nell’iconico sito di Porto Cervo, Range Rover presterà la sua eleganza e imponenza al celebre Yacht Club Costa Smeralda. Due mondi che rappresentano delle eccellenze nei rispettivi segmenti di mercato, automotive e nautica, due realtà che si uniscono, per un binomio fatto di esclusività e lusso.

Range Rover per il terzo anno consecutivo è Official Automotive Partner dello Yacht Club Costa Smeralda

I membri dello Yacht Club Costa Smeralda potranno utilizzare Range Rover come courtesy car e beneficiare di test drive dedicati. Allo stesso modo, clienti selezionati di Range Rover avranno accesso ad esclusive regate e agli eventi di uno dei club nautici più prestigiosi al mondo.

Gerry McGovern OBE, Chief Creative Officer JLR, “L’ambizione finale di Jaguar Land Rover è quella di dare vita ad esperienze veramente coinvolgenti dal punto di vista emotivo per i nostri clienti che, nel corso del tempo, creeranno un'elevata equità e sostenibilità a lungo termine per i nostri marchi e per la nostra azienda".

Range Rover sarà presente anche al villaggio del lusso creato dall’architetto Giò Pagani, in questa circostanza il Range Rover Concierge accoglierà gli ospiti Range Rover con una serie di servizi dedicati. Immancabile anche il Defender House, una villa immersa nel verde dove hanno luogo eventi pensati appositamente per clienti selezionati.

A Poltu Quatu sorge anche il Defender Park, un’area dove i clienti possono testare in off-road le capacità di un SUV inarrestabile, il tutto con il supporto di una squadra di istruttori certificati.