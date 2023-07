Record Byd, nel primo semestre vendute 1,25 mln auto elettrificate

- Il gruppo cinese Byd, fra i leader nella produzione di veicoli elettrificati, ha chiuso con un record il mese di giugno che ha visto la vendita di 250 mila vetture elettrificate per un totale nel primo semestre di 1,25 milioni di unità pari a una crescita annuale del 96%. Nel 2022 Byd aveva venduto a livello globale 1,87 milioni di veicoli 100% elettrici e ibridi plug-in. Il gruppo cinese - che nel 2008 aveva lanciato il primo veicolo ibrido plug-in di serie al mondo al Salone dell'Auto di Ginevra - sottolinea come l'innovazione nella tecnologia dei veicoli elettrici è stata fondamentale per i risultati di vendita: Byd ha infatti introdotto una gamma diversificata di autovetture elettriche in nuovi mercati, stimolando la domanda globale e generando una rapida crescita delle vendite in molti continenti. Ma l'ingresso in nuovi mercati in Europa ha avuto un ruolo di primo piano nella strategia globale di Byd con una serie di lanci di prodotti nei primi sei mesi del 2023, iniziati a a metà marzo con il debutto della Byd Atto 3 nel Regno Unito, seguito dal lancio delle Han, Tang e Atto 3 in Spagna alla fine del mese.

Nel mercato italiano a giugno c'è stata la presentazione del Suv elettrico Atto 3 (il primo costruito sulla piattaforma intelligente e-Platform 3.0 con una autonomia fino a 565 km) e della berlina Han, due motori e trazione AWD (con 662 km di autonomia urbana) e l'avvio della commercializzazione con i primi Store a Milano, Brescia, Verona, Torino e Firenze, appoggiandosi a tre dei più importanti network di vendita presenti nel Nord Italia, Autotorino, Barchetti ed Intergea (attraverso le controllate Theorema e Car Village). Nelle prossime settimane la rete si espanderà anche a Como, Bergamo, Udine, Modena, Trento e Bolzano.

Byd - che farà inoltre il suo debutto all’IAA Mobility di Monaco, in Germania, nel prossimo mese di settembre - ribadisce in una nota come la sua missione "è quella di influenzare il cambiamento attraverso l'innovazione sostenibile, creando un ecosistema completo di energia pulita che riduca la dipendenza del mondo dai combustibili fossili, con l'impegno di abbassare la temperatura media terrestre di 1°C".