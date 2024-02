La nuova Renault 5 E-Tech Electric è stava svelata in occasione del Salone dell’Auto di Ginevra 2024. Non è un’auto elettrica comune perché è l’emblema della strategia di rilancio del brand automobilistico francese.

Un modello sviluppato in soli tre anni rispetto ai quattro solitamente necessari, la nuova Renault 5 E-Tech Electric conserva lo stile e il fascino della shoccar che ha fatto sognare.

Sarà prodotta in Francia a un prezzo competitivo (circa 25.000 euro), ben al di sotto delle aspettative e della concorrenza.

I tecnici Renault si sono concentrati sull’agilità, sull’innovazione ed efficienza, dalla Ampere proviene la piattaforma inedita dedicata ai veicoli elettrici di dimensioni compatte.

Renault 5 E-Tech Electric: stile e interni

Un look che non passa inosservato, colori forti, particolari che ricordano la storica antenata. Le luci posteriore sono a sviluppo verticale, i parafanghi sembrano scolpiti, i profili del tetto sono colorati, sul cofano anteriore è presente il leggendario numero 5 che si illumina quando si avvicinai veicolo.

Al contrario del modello originale, non sono presenti appendici aerodinamiche, diversi gli accorgimenti per massimizzare l’efficienza come il vetro profilato che ricopre i fari posteriori per ottimizzare il flusso d’aria.

Nell’abitacolo spicca l’ampio touchscreen da 10”. Il sistema OpenR Link di ultima generazione integra Google ed è provvisto di oltre 50 applicazioni e servizi pratici come ad esempio l’inserimento delle ricariche elettriche nella pianificazione dell’itinerario.

Renault 5 E-Tech Electric sarà disponibile con tre livelli di potenza:

• 110 kW

• 90 kW

• 70 kW.

Il pacco batteria è da 52 kWh, l’autonomia dichiarata è di 400 km nel ciclo WLTP, supportate ricariche in corrente continua fino a 100 kW e in corrente alternata da 11 kW.

L’innovativa cinque porte elettrica sarà commercializzata a partire da settembre