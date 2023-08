Renault al Viva!Festival illustra la sua visione delle mobilità del futuro

Renault Italia e Viva!Festival confermano la loro partnership.

In occasione della settima edizione del Viva!Festival, Renault ha illustrato la sua visione del futuro. Lo sviluppo e la commercializzazione di veicoli elettrici sempre più connessi e sicuri, ha rivoluzionato l’intero comparto automotive, non solo dal punto di vista dell’energia e alimentazione ma anche sotto il profilo sonoro, le EV non emettono suoni, sono del tutto prive di rumori interni ed esterni.

Per l’occasione è stato coinvolto Jean-Michel Jarre, artista francese ed ingegnere del suono di fama mondiale, la sua collaborazione con Renault consentirà di sviluppare il sound dei futuri modelli della Marca.

Dalla sequenza di benvenuto alla creatività dell’artista, la firma di Jarre è evidente sotto diversi punti di vista, dall’apertura della portiera lato guida al suono emessione al di sotto dei 30 m/h per avvisare i pedoni.

In occasione del Viva!Festival Renault ha anche presentato la concept car H1st Vision, un’auto futuristica equipaggiata con un sistema hi-fi composto da sedici altoparlanti che ha beneficiato dell’esperienza di Arkamys per il trattamento del segnale.

Un impianto audio che si contraddistingue non solo per la sua qualità sonora ma anche per il suono spaziale, il conducente può così incrementare il suo livello di attenzione grazie agli avvisi acustici emessi dai due tweeted presenti nei poggiatesta che si attivano individualmente in presenza di un potenziale pericolo sul lato destro e sinistro della vettura.

Raffaele Fusilli, Amministratore Delegato Renault Italia: “Siamo felici di essere, per il secondo anno consecutivo, al fianco di uno dei più prestigiosi eventi musicali italiani, in un luogo incantato del nostro Bel Paese come la Valle d’Itria. Confermiamo, così, la nostra condivisione di valori ed obiettivi con Viva!Festival: avvicinare le persone, grazie alla forza aggregatrice della musica o grazie alle automobili ed innovare costantemente, attraverso la valorizzazione del nostro passato, delle nostre radici. Il Viva Festival è, inoltre, il luogo perfetto per sottolineare gli sviluppi del sound design dei nostri nuovi modelli. Sviluppi che ci consentiranno di rendere un viaggio a bordo di un’auto Renault un’esperienza ancora più entusiasmante, in totale sintonia con i nostri valori: primo fra tutti, restituire all’uomo il prezioso TIME FOR QUALITY LIFE, in un’epoca in cui la risorsa più scarsa si chiama “Tempo“. Noi vogliamo raccontare una storia che parla proprio del tempo e contribuire a migliorare la vita dei nostri clienti, regalando loro tempo di qualità. Le nostre auto sono la concretizzazione su 4 ruote di questa nostra visione”.