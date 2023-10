Renault annuncia il lancio di otto nuovi veicoli

Renault punta alle zero emissioni e a uno sviluppo della sua rete sui mercati anche extraeuropei, un piano strategico che vedrà un investimento di 3 miliardi di euro per il lancio di otto nuovi veicoli.

E la marca automobilistica francese più venduta al mondo, nel solo 2022 sono state immatricolate 634.124 unità, nella top ten delle sue vendite al di fuori dell’Europa, ci sono il Brasile, Turchia, India, Corea del Sud e Colombia.

Renault vanta una rete di 4.000 concessionari extraeuropei

Un’offensiva che nei prossimi anni punta raddoppiare il fatturato unitario per veicolo venduto al di fuori dell’Europa rispetto al 2019, per fare ciò è previsto il lancio di nuovi modelli, tra cui la commercializzazione della Kardian, B-SUV che arriverà il prossimo anno in America Latina e Marocco.

Il piano strategico Renaulution prevede il raggiungimento di varie tappe, all’interno dell’International Game Plan 2027, Renault prevede una netta riduzione delle emissioni di CO2 dei suoi futuri veicoli sia attraverso il lancio di nuovi modelli E-Tech Electric in vari Paesi extraeuropei esattamente come è accaduto per la Megane E-Tech Electric già lanciata in Brasile e Turchia.

La nuova piattaforma modulare Renault consentirà di realizzare diversi modelli a vocazione mondiale.

Veicoli lunghi dai 4 ai 5 metri, con un passo compreso tra i 2,6 e i 3 metri e motorizzazioni ibride, elettriche, termiche, PHEV e GPL, l’offerta sarà ampia così come massiccia sarà la sua presenza nei segmenti C e D.

Fabrice Cambolive, CEO della Marca Renault: “Mentre il rinnovamento dei nostri prodotti porta i suoi frutti in Europa, ci accingiamo a rendere la Marca più mondiale e redditizia. Renault passa quindi all’offensiva sui mercati internazionali con il lancio di otto nuovi veicoli entro il 2027, basati su un numero ridotto di piattaforme, condivise tra le varie regioni, in modo da consolidare le nostre sinergie”.