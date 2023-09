Renault Arkana 2023: gamma semplificata

Renault Arkana dopo appena tre anni di presenza sul mercato, è stata sottoposta ad un restyling che ha interessato sia lo stile che la composizione della gamma, con l’aggiunta dell’allestimento Esprit Alpine.

Gli interventi sulla nuova Renault Arkana 2023 hanno interessato il frontale, dove è presente il nuovo logo della Casa francese, “Nouvel R”, nella calandra e al centro della striscia in nero lucido che collega i gruppi ottici, che nella parte posteriore hanno una colorazione fumé.

La vettura, lunga 4,568 metri, larga 1,820 metri, alta 1,576 metri, con un passo di 2,720 metri, si presenta in tre allestimenti:

• Evolution

• Techno

• Esprit Alpine.

Già nell’allestimento entry level, la Evolution, è stato incluso il navigatore nel sistema multimediale Easy Link, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay in modalità wireless, con il quadro strumenti digitale da 7 pollici.

L’allestimento Techno presenta i paraurti in tinta con la carrozzeria ed i rivestimenti dei sedili in Eco Tep e similpelle con logo e scritte posteriori in cromo satinato, mentre l’Esprit Alpine si caratterizza per il badge in Grigio Scisto con bordo nero lucido posto in corrispondenza dei passaruota.

Rivisitata anche la gamma dei colori, nei quali ora è compresa anche la nuova colorazione Blu Notturno.

Nessuna novità sulle motorizzazioni poiché sono state confermate le versioni, tutte a benzina, mild hybrid da 140 e 160 CV e la full hybrid da 145 CV. I prezzi partono da 31.750 euro.