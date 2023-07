Renault e Nissan firmano accordi per una alleanza 'alla pari'

Si chiude un'epoca nei rapporti fra Renault e Nissan, in un'Alleanza che da anni viveva relazioni difficili, spesso di forte tensione. Sono stati infatti definiti ufficialmente i nuovi rapporti fra i due marchi (più il terzo socio Mitsubishi) che prevedono principalmente il riequilibrio delle partecipazioni incrociate tra il gruppo francese e quello giapponese e una nuova governance dell'Alleanza. Il nuovo accordo - che sostituirà le intese attuali definite nel 2019 - prevede come annunciato a febbraio , che il Gruppo Renault e Nissan manterranno una partecipazione incrociata del 15%, con un obbligo di conservazione, nonché un obbligo di limitare le loro partecipazioni. Renault trasferirà il 28,4% delle sue azioni Nissan a un trust francese, dove i diritti di voto saranno "neutralizzati", fatte salve alcune eccezioni. Il Gruppo Renault continuerà a beneficiare integralmente dei diritti economici (dividendi e proventi della vendita di azioni) connessi alle azioni detenute dal trust fino alla vendita di tali azioni. Il trasferimento al trust non comporterà alcuna svalutazione del bilancio del Gruppo Renault.

A seguito del trasferimento del 28,4% delle azioni Nissan al trust, Nissan potrà esercitare i diritti di voto legati alla sua partecipazione nel Gruppo Renault. I diritti di voto del Gruppo Renault e Nissan saranno limitati al 15% dei diritti di voto esercitabili, con la possibilità per le due società di esercitare liberamente i propri diritti di voto entro tale limite.

Il Gruppo Renault incaricherà il fiduciario di vendere le azioni Nissan detenute in amministrazione fiduciaria se è commercialmente ragionevole per il Gruppo Renault, ma non avrà alcun obbligo di vendere le azioni entro un determinato periodo prestabilito. Il Gruppo Renault avrà piena libertà di vendere le azioni Nissan detenute nel trust, nell'ambito di un processo organizzato e coordinato con Nissan, in cui Nissan beneficerà di un diritto di prima offerta, a suo vantaggio o a vantaggio di un terzo partito.

L'intesa, soggetta a un certo numero di condizioni sospensive, in particolare regolamentari, dovrebbe diventare operativa nel quarto trimestre del 2023. Sul piano strategico si sottolinea la volontà di sviluppare "progetti operativi a forte creazione di valore in America Latina, Europa e soprattutto in India con nuovi investimenti e nuovi veicoli". Inoltre viene rafforzata la cooperazione con un "sostegno a vicenda nell'elettrificazione e nelle tecnologie a basse emissioni investendo e collaborando in progetti specifici che possano rappresentare un valore aggiunto per i partner".

Su questo punto Nissan si è impegnata a investire fino a 600 milioni di euro in Ampere, la nuova entità del Gruppo Renault dedicata ai veicoli elettrici e al software in Europa, per diventare un investitore strategico e mantenere un ruolo nel suo consiglio di amministrazione. Questa "opportunità di investimento - spiega la nota ufficiale - è in linea con la strategia di elettrificazione di Nissan, creando molteplici possibili vantaggi e sinergie che completano gli obiettivi e le iniziative" del marchio giapponese in Europa.

Per Jean-Dominique Senard, Presidente dell'Alleanza oggi "si apre un nuovo capitolo dell'Alleanza" con accordi che "rafforzano la nostra partnership di lunga data e massimizzeranno la creazione di valore per ciascun membro dell'Alleanza e gettano le basi per una nuova governance equilibrata, equa ed efficace". Makoto Uchida, Presidente e CEO di Nissan, sottolinea come "l'opportunità di investimento in Ampere integra e rafforza l'attuale offensiva elettrica di Nissan in Europa e consentirà numerose sinergie, in particolare in termini di efficienza dei costi, conformità normativa ed espansione della gamma di prodotti e motori per veicoli elettrici. Infine per Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault, "questi accordi definitivi ci forniscono una solida base per rilanciare le nostre operazioni in tutto il mondo nei mercati chiave, con il potenziale per generare valore nell'ordine di centinaia di milioni per Renault, Nissan, Mitsubishi e i nostri stakeholder".

Questi accordi ci danno l'agilità strategica di cui abbiamo bisogno più che mai nell'ambiente odierno in rapida evoluzione. Siamo tutti pienamente impegnati con una buona mentalità e diamo il benvenuto a Nissan come partner forte all'interno di Ampere, il nostro futuro campione elettrico e software. Questa è la conferma dell'attrattiva di un progetto che posiziona Renault ei suoi partner dell'Alleanza in cima alla griglia di partenza della corsa per veicoli elettrici e software in Europa. »