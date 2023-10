Renault Kardian: nuova identità per il SUV francese

Renault Kardian è un SUV che mette in risalto la nuova identità del marchio francese.

Riesce ad abbinare le linee robuste di un SUV con forme eleganti, abbina tecnologia a personalità, per un risultato convincente, la Renault Kardian arriva sui mercati mondiali.

Rientra perfettamente nel segmento “B”, grazie ad una lunghezza di 4,12 metri, una larghezza di 1,75 metri ed un’altezza di 1,54 metri, un passo di 2,60 metri ed una capienza standard del bagagliaio di 410 litri.

Grazie alle sue dimensioni la linea è compatta, tante le caratteristiche che la rendono immediatamente riconoscibile, a cominciare dal cofano bombato, passando per le barre sul tetto e gli skid plate colorati.

Frontalmente la griglia, con motivo “diamante” 3D, è formata da un insieme di piccoli rombi, al centro campeggia il nuovo logo Renault “Nouvel’R”.

Osservandola lateralmente, la Kardian si caratterizza per i cerchi in alluminio da 17 pollici con taglio a diamante, per il tetto che degrada dolcemente verso la parte posteriore caratterizzata da un lunotto particolarmente angolato e per un portellone che conferisce alla vettura un aspetto robusto in cui risaltano i gruppi ottici posteriori a forma di “C”.

Nell’abitacolo la strumentazione è digitale con display da sette pollici, il freno di stazionamento è elettrico, con il sistema multimediale con display da 8 pollici con impostazioni Multi-Sense , che supporta Apple CarPlay ed Android Auto con connessione wireless.

Ben dotata la suite ADAS che comprende 13 sistemi avanzati che vanno dal sistema per il controllo degli angoli ciechi fino a telecamere multi vista, per finire al Blind Spot Assist che, utilizzando quattro sensori a ultrasuoni montati su entrambi i lati del veicolo, emette avvisi luminosi con LED lampeggianti sugli specchietti retrovisori per avvisare della presenza di altre vetture al di fuori del campo visivo del conducente.

Kardian utilizza la piattaforma modulare del Gruppo Renault

Il SUV francese può contare su un motore turbocompresso, un tre cilindri capace di erogare una potenza di 125 CV con una coppia di 220 Nm ed abbinato ad un cambio a doppia frizione EDC.

La vettura che ha come obiettivo la conquista dei mercati mondiali, sarà costruita in Brasile nello stabilimento di Curitiba, ed in Marocco, nel sito produttivo di Casablanca.