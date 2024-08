La Renault Twingo E-Tech Electric esce fuori produzione.

Sul configuratore del sito italiano di Renault, la Twingo E-Tech Electric non è più disponibile. Restano in produzione la Twizy e la Zoe, due modelli che oramai sono giunti a fine ciclo vita.

Nata dalla partnership tra Mercedes-Benz e Renault, la Twingo E-Tech Electric è in pratica una fotocopia della smart forfour.

La citycar francese a zero emissioni, non potendo adeguarsi alla normativa prevista della Comunità Europea in merito ai nuovi dispositivi di sicurezza, esce fuori produzione.

La Renault Twingo E-Tech Electric e i requisti GSR2

Dunque, gli ultimi esemplari disponibili e commercializzati presso la rete ufficiale Renault saranno venduti fino a esaurimento scorte.

La nuova Renault Twingo sarà presentata nel 2026 e prodotta nello stabilimento di Novo Mesto in Slovenia.

Per quanto concerne autonomia e batteria della nuova versione, probabile che il cuore della futura Twingo sia lo stesso della Renault 5 E-Tech Electric.

Il prezzo della Twingo Elettrica sarà di poco inferiore a quello della R5, Il suo look sarà molto simile a quello della storica versione, con forme morbide e addolcite e gruppi ottici rotondi.

L’attuale generazione della Twingo è commercializzata in Germania, Austria, Svizzera e Italia.