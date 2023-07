Responsabilità ambientale: Arexons si avvicina ai 100 anni di traguardi

Arexons, azienda italiana da quasi 100 anni leader nei prodotti per il fai da te, la cura e la manutenzione dell’auto e l’industria, annuncia importanti traguardi in termini di sostenibilità.

Arexon è sempre più vicina all’ambizioso obiettivo della campagna “The Green Care Company”

Il percorso di Arexons verso l’obiettivo di riduzione delle emissioni dell’UE per il 2030 parte nel 2009 con l’installazione di due impianti fotovoltaici nello stabilimento di Cernusco sul Naviglio (Milano), per un totale di 2.727 pannelli solari che permettono di soddisfare il 30% del fabbisogno energetico annuo dell’azienda.

Inoltre, dal 2017, inoltre, Arexons acquista il 100% di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili certificate.

“Aspiriamo a favorire soluzioni di sostenibilità in tutto ciò che facciamo, nell'intero ciclo produttivo, dal packaging e dalle formulazioni dei nostri prodotti, fino all'utilizzo di energia rinnovabile nella nostra azienda, ma anche passando per la sensibilizzazione dei nostri clienti e dei nostri dipendenti. Per questo siamo estremamente fieri dei traguardi raggiunti fino ad oggi in ambito sostenibilità. Tuttavia, non vogliamo fermarci qui e questi importanti risultati sono per noi una spinta che ci sprona a lavorare ancora più intensamente per raggiungere il nostro ambizioso obiettivo per il 2025" ha commentato Mario Patrick Parenti, Amministratore Delegato di Arexons.

Arexons ha diminuito del 20% le SVHC (Substance of Very High Concern) immesse sul mercato.

La sostenibilità passa soprattutto dalla formulazione dei prodotti, ad esempio l’etanolo contenuto nei lavavetri Arexons è 100% di origine vegetale oppure tutti i polish e i detergenti lucidanti Arexons, come Acquazero e Shampoo con cera, contengono cera Carnauba 100% di origine vegetale ottenuta dalle foglie di palma, infine Arexons realizza le taniche da 5L per lavavetri, detergenti, sgrassatori e protettivi radiatori concentrati sono al 50% in plastica riciclata post consumer (PCR).