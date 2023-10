Rivoluzione AI per DS, primo marchio a integrare onboard ChatGpt

Il raffinato sistema di intelligenza artificiale si integra con l'Iris System per fornire nuovi servizi innovativi. Olivier François, 'in questo modo possibile trasformare ogni percorso in un viaggio unico: è una svolta high-tech dal potenziale illimitato'

Ds va oltre il riconoscimento vocale e - primo fra i brand automobilistici - integra l'intelligenza artificiale di ChatGpt per migliorare l'esperienza di bordo, con potenzialità illimitate di interazione fra uomo e macchina. E' una piccola grande rivoluzione quella che annuncia il brand di 'lusso alla francese' del gruppo Stellantis che permetterà ai tutti i modelli DS Automobiles dotati dell'Iris System (disponibile su tutta la gamma DS 3, DS 4, DS 7 e DS 9) di avere un vero e proprio 'compagno di viaggio' in grado - a una precisa richiesta vocale - di fornire risposte su luoghi da visitare, di creare storie per intrattenere i passeggeri, di suggerire esperienze di viaggio, ma anche di raccontare e spiegare le ultime notizie di attualità. In questo modo, insomma, il chatbot cambia dimensione e diventa un assistente digitale dedicato all'esperienza di viaggio.

Il tutto grazie al raffinato modello di intelligenza artificiale generativa di ChatGpt che utilizza modelli linguistici per comprendere e produrre un’interazione naturale e fluida, appoggiandosi a una enorme quantità di dati, raccolti da fonti affidabili e aggiornate. Per utilizzare ChatGPT, è sufficiente parlare con il DS IRIS SYSTEM dicendo “OK IRIS” o premendo l'apposito pulsante sul volante. L'interazione vocale con il chatbot inizia in tutta sicurezza, senza che sia necessario distogliere lo sguardo dalla strada o le mani dal volante. ChatGPT viene offerto ai primi 20.000 utenti registrati con DS IRIS SYSTEM su DS 3, DS 4, DS 7 o DS 9, durante una fase pilota in Stellantis per un periodo di sei mesi e senza costi aggiuntivi.

Per Yves Bonnefont, Chief Software Officer Stellantis "la capacità di ChatGpt di interagire è sicuramente una delle applicazioni più sorprendenti dell’IA dell'ultimo anno a livello globale. Da quando è disponibile, abbiamo lavorato per integrarlo nei nostri sistemi e siamo felici di essere i primi a offrire questa innovazione in Europa. Questo sviluppo fa parte dell'obiettivo strategico di Stellantis delineato dalla strategia Dare Forward 2030”. Gli fa eco Olivier François, Direttore di DS Automobiles, ricordando che "la nostra mission è fornire ai clienti un'esperienza a bordo unica. In veste di pionieri nell'integrazione di ChatGPT nel mondo automotive, stiamo rendendo accessibile un'intelligenza artificiale generativa che è fluida, intuitiva e coinvolgente, trasformando ogni percorso in un viaggio unico. Si tratta di una rivoluzione high-tech dal potenziale illimitato, parte di una delle più grandi trasformazioni sociali del XXI secolo".