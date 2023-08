Rolls-Royce Droptail: 4 esemplari da oltre 25 milioni di dollari

Un’auto esclusiva prodotta in soli 4 esemplari in tutto il mondo, la prima unità prodotta della Rolls-Royce Droptail è stata battezzata La Rose Noire.

Il suo nick si ispira alla famosa rosa francese nota come Black Baccara, l’esemplare numero 1 della Droptail ha una carrozzeria con finitura rossa tendente al nero, una vernice speciale ottenuta dal mix delle due tonalità di rosso “True Love and Mistery”.

La base di partenza è la stessa piattaforma utilizzata per la Cullinan, Phantom e Ghost, nuovo invece è il telaio monoscocca composto da acciaio, alluminio e fibra di carbonio.

La Rolls-Royce Droptail è spinta da un motore V12

Un dodici cilindri a V dotato di un doppio turbocompressore, un motore da 6,75 litri che vanta una potenza di oltre 590 cavalli per una coppia massima di 840 Nm. La Droptail non è stata concepita per essere un’auto veloce ma esclusiva, eppure le sue prestazioni parlano chiaro: nel classico 0 - 100 km/h impiega meno di 5 secondi per una velocità massima, limitata elettronicamente, di 250 km/h.

Esteticamente rispetto agli altri modelli di casa Rolls-Royce, la Droptail si contraddistingue per la grande griglia cromata anteriore con luci a LED, al retro è presente un elegante quanto discreto spoiler, il tetto realizzato con una struttura in fibra di carbonio, include anche pannelli elettrocromici ed è completamente asportabile.

Gli interni sono come da tradizione Rolls-Royce esclusivi, ogni particolare è stato curato alla perfezione, la stessa casa automobilistica inglese ha dichiarato che per progettare il tutto ha impiegato oltre due anni. Le finiture sono in vero legno, al centro della plancia è presente un cronografo da 43 mm che all’occorrenza può essere staccato e indossato con un cinturino.

Il prezzo della Rolls-Royce Droptail non è stato comunicato ufficialmente, prevedibile che ognuna delle 4 unità realizzate possa abbondantemente superare i 25 milioni di dollari, visto il livello di personalizzazione.