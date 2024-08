Al Salone Auto Torino 2024 saranno presenti 41 case automobilistiche.

In programma dal 13 al 15 settembre 2024, al Salone Auto Torino tante le adesioni di Marchi europei e asiatici. Tra le innumerevoli novità, ci saranno le bellissime realizzazioni firmate Italdesign ma anche la collezione ASI Bertone.

Andrea Levy, Presidente Salone Auto Torino: “Torna Salone Auto Torino, che si svolgerà dal 13 al 15 settembre all’aperto nel centro di Torino e con ingresso gratuito. Un format che ha riscosso successo tra i brand che, durante la manifestazione, presenteranno diverse anteprime nazionali. Accanto alle novità di prodotto ci sarà posto per la passione e le emozioni, rappresentate dai meravigliosi prototipi in mostra, alcuni dei quali potremmo vederli in versione dinamica durante le sfilate nel circuito cittadino”.

Salone Auto Torino 2024: ingresso gratuito

Il format è quello vincente, il Salone Auto Torino si articolerà lungo un percorso che idealmente parte dalla stazione ferroviaria di Porta Nuova passando da piazza Carlo Felice, via Roma, piazza San Carlo, piazza Castello, piazzetta Reale e Giardini

Reali, fino a giungere in piazza Vittorio Veneto.

Lungo questo percorso saranno esposti i modelli dei vari costruttori automobilistici aderenti. I visitatori potranno ammirare le ultime novità ma anche prototipi e one-off realizzate dai più grandi designer.

In piazza Carlo Felice e piazza Castello, sarà possibile effettuare anche un test drive.

Salone Auto Torino 2024 - Programma

Nella giornata di venerdì 13 settembre 2024, ci sarà la prima parata di vetture del 1900 con motore a scoppio, sabato 14 settembre invece, slitteranno le storiche monoposto di Formula 1, mentre domenica 15 settembre alle ore 11:00, il pubblico potrà ammirare da vicino la storica Lancia Delta Integrale guidata da Miki Biasion.

Cuore dell’evento saranno le auto e le ultime novità esposte da varia brand aderenti tra cui: Abarth, Alfa Romeo, Alpine, BYD, Citroën, Dacia, Dallara, Dongfeng, DR, DS, EVO, Ferrari, Fiat, GFG Style, Honda, Ich-X, Italdesign, Jaecoo, Jeep, Lancia, Lotus, Mazda, McLaren, MG Motors, Microlino, Mole Urbana, Nissan, Omoda, Opel, Peugeot, Pininfarina, Polestar, Porsche, Renault, Sportequipe, Suzuki, Tecnocad, Tesla, Tiger, Voyah, Xev.