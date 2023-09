Scania: al via il primo test di un autocarro ibrido a energia solare

Scania sperimenta una nuova tecnologia che sfrutta l’energia solare e non solo.

Il nuovo truck è dotato di alimentazione ibrida e di un rimorchio ricoperto da pannelli solari, un autocarro girato Scania frutto di un progetto di ricerca sviluppato con l’Università di Uppsala, Eksjo Maskin & Truck, Midsummer, Ernsts Express e Dalakraft.

Stas Krupenia, responsabile dell'Ufficio Ricerca di Scania ha dichiarato: “L’obiettivo di Scania è quello di guidare il cambiamento verso un sistema di trasporto sostenibile. Mai prima d'ora i pannelli solari sono stati utilizzati per generare energia per la catena cinematica di un autocarro, come in questo progetto. Questa fonte di energia naturale può ridurre significativamente le emissioni nel settore dei trasporti. È incredibile essere in prima linea nello sviluppo della futura generazione di autocarri”.

Ridurre le emissioni sfruttando l’energia solare: il futuro di Scania

Il rimorchio di 18 metri è quasi completamente ricoperto di panelli solari, l’energia solare ottenuta consente un’autonomia prolungata fino a 5.000 km l’anno in Svezia.

“Questo è un progetto entusiasmante in cui il mondo accademico e l'industria cercano insieme di ridurre l'impatto climatico del trasporto su gomma. I risultati di questa sperimentazione saranno molto interessanti”, afferma Erik Johansson, responsabile del progetto e professore di chimica fisica all'Università di Uppsala.

Il camion ibrido plug-in è dotato di una potenza di 560 cavalli, il rimorchio ricoperto di pannelli solari accumula fino a 8.000 kWh all’anno, le batterie hanno una capacità di 300 kWh di cui 100 kWh sul camion e 200 kWh sul rimorchio.

“I nostri pannelli solari sono eccellenti per la decarbonizzazione dei veicoli commerciali e industriali. L'elettricità generata dai pannelli farà risparmiare carburante ed emissioni di carbonio. Vogliamo essere un partner su cui contare e questo progetto innovativo ne è la prova”, afferma Erik Olsson, responsabile dello sviluppo aziendale di Midsummer.