Scania e Flix insieme per l’utilizzo del biometano

Scania e Flix annunciano una partnership interessante all’insegna della sostenibilità.

All’interno della flotta Flix Bus saranno inseriti fino a 50 autobus LNG alimentati con metano liquefatto, una tecnologia sviluppata da Scania che consentirà anche di facilitare la transizione a combustibili più sostenibili.

Inizialmente questi autobus viaggeranno con diverse miscele di carburanti di origine biologica e fossile, il fine è quello di aumentare progressivamente la quota di BioLNG derivante dall’utilizzo di rifiuti organici fino al 100% del completo utilizzo della flotta, con un conseguente tasso di riduzione delle emissioni di CO2 di circa l’80%.

Scania e Flix nel lungo termine hanno come strategia la neutralità carbonica delle proprie operazioni

Nel mondo già circolano diversi autobus a biometano, operazione questa che ha consentito a Scania di ridurre notevolmente le emissioni di CO2 rispetto ad una motorizzazione diesel e al tempo stesso di aumentare la silenziosità di marcia, coppia e potenza sono quelli tipici di un motore a gasolio.

Il vantaggio derivante dall’utilizzo di biometano consiste nell’abbinare prestazioni elevate e basse emissioni di CO2, caratteristiche queste che lo rendono estremamemnte profittevole per migliorare le prestazioni in termini di sostenibilità.

Johanna Salomonsson Lind, SVP e Responsabile delle soluzioni di trasporto persone presso Scania ha dichiarato: “La nostra ambizione è quella di essere all’avanguardia nel passaggio verso il trasporto sostenibile e questa collaborazione con Flix rappresenta un passo significativo in quella direzione. Le soluzioni per il biometano sono veramente circolari e possono essere implementate qui e ora, fornendo oggi una soluzione sostenibile che soddisfa gli obiettivi climatici e rafforza la responsabilità sociale. Gli autobus LNG rappresentano inoltre una scelta intelligente e sensata, perché forniscono l’autonomia e la potenza necessarie a sostenere qualsiasi tratta, a costi contenuti sia in termini di investimento che di economia operativa. Siamo estremamente felici di farlo insieme a Flix poiché sappiamo che un’ampia implementazione di soluzioni a biometano può avere un impatto positivo, non solo per l’operatore, ma anche per le autorità e la società in generale”.

Scania si impegna in qualità di grande produttore di veicoli commerciali pesanti a ridere le emissioni di CO2 derivanti dalle operazioni interne fino al 50% entro il 2025 e a supportare i clienti nella riduzione delle emissioni dei prodotti in uso fino al 20% sempre entro il 2025.