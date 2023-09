Scania Smart Dash: per una migliore esperienza di guida

Scania Smart Dash rappresenta la più recente evoluzione e soluzione di interfaccia tra uomo e macchina ed è studiata per mezzi pesanti.

Due display, il primo posto di fronte all’autista (Drive Display), il secondo da 10,1 o 12,9 pollici al centro della plancia (Centre Information Display), l’autista può così interagire con l’unità centrale attraverso sia pulsanti fisici o mediante comandi vocali.

L’ultima generazione di Scania Smart Dash include le più recenti funzioni in tema di sicurezza, superando anche quelle richieste dalla legge. È così disponibile la frenata automatica d’emergenza che interviene in presenza di un pedone di fronte al veicolo, una situazione questa che spesso può capitare quando si è alla guida di un mezzo pesante in un contesto cittadino.

La maggiore sicurezza e le ampie funzioni digitali vanno a impattare positivamente anche sulla produttività nel caso dei gestori di flotte perché contribuiscono a diminuire sensibilmente cli incidenti, rendendo così la guida più sicura e agevole.

L’autista di un mezzo pesante con lo Scania Smart Dash ha la perfetta visione di tutto ciò che accade attorno al veicolo.

Dispone di un’interfaccia digitale modulare e intuitiva ed è predisposta per la connettività 5G, ciò consente di scaricare da remoto gli ultimi aggiornamenti sui sistemi di sicurezza, un supporto continuo questo che evita il verificarsi di incidenti severi.

Eduardo Landeo, Product Manager, Scania Trucks: “Le funzionalità più usate devono essere disponibili e immediate. Sta tutto nell’offrire all’autista l’esperienza migliore possibile e fare in modo che le nuove tecnologie lo supportino sempre, piuttosto che ostacolarlo, sovraccaricarlo di informazioni o, nei casi peggiori, creare situazioni in cui la sua attenzione si sposta dalla strada, per esempio, al cambio della temperatura interna”.

Stefan Dorski, Senior Vice President e Head of Scania Trucks: “Smart Dash, oltre alla grande panoramica di funzionalità offerte e alle infinite possibilità di personalizzazione della postazione di guida, è anche un balzo verso una migliore comunicazione e digitalizzazione dentro e fuori il veicolo. I veicoli Scania ora possono essere integrati con vari supporti aggiuntivi, dal sistema di controllo della flotta al riconoscimento dell’ambiente in cui si sta guidando, e con una serie di servizi nel cloud in grado di aumentare la sicurezza, i tempi di attività e la produttività”.