Sette case automobilistiche uniscono le loro forze per una nuova rete di ricarica

Una nuova rete di ricarica sarà lanciata nei prossimi anni nel Nord America.

Sette marchi automobilistici, BMW Group, General Motors, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz e Stellantis NV, uniranno le loro forze per creare una joint venture con il fine di accelerare la transizione verso i veicoli elettrici nel Nord America.

L’obiettivo è quello di rendere le ricariche dei veicoli elettrici più facili, accessibili e affidabili, la nuova joint venture includerà lo sviluppo di una nuova rete di ricarica ad alta potenza con almeno 30.000 stazioni di ricarica.

La nuova realtà che si andrà a creare farà leva su fondi pubblici e privati per accelerare l’installazione di punti di ricarica ad alta potenza, le nuove stazioni di ricarica saranno accessibili a tutti i veicoli elettrici a batteria di qualsiasi casa automobilistica che utilizzano il Combined Charging System (CCS) o il North American Charging Standard (NACS).

Le prime stazioni di ricarica ad alta potenza dovrebbero essere inaugurate negli Stati Unti nell’estate 2024

Il piano di sviluppo iniziale prevede la nascita delle stazioni di ricarica nelle aree metropolitane e lungo le principali autostrade, compresi i percorsi per luoghi di villeggiatura, lo scopo è quello di consentire la realizzazione di stazioni di ricarica ovunque in modo da permettere alle persone di ricaricare la propria auto elettrica per andare a lavoro, per viaggiare e per rilassarsi.

La rete di ricarica sfrutterà la tecnologia Plug & Charge e sarà alimentata da energia rinnovabile

Oliver Zipse, CEO del BMW Group: "Il Nord America è uno dei mercati automobilistici più importanti del mondo, con il potenziale per diventare leader nella mobilità elettrica. L'accessibilità alla ricarica ad alta potenza è uno dei fattori chiave per accelerare questa transizione. Per questo motivo, sette case automobilistiche hanno costituito questa joint venture con l'obiettivo di creare un'esperienza di ricarica positiva per i consumatori di veicoli elettrici. BMW Group è orgoglioso di essere tra i fondatori".