Sfida elettrica Europa vs Cina

Il mercato auto europeo potrà andare in crisi nei prossimi anni perchè Pechino ha in mano il 100% della produzione di cobalto, dall'estrazione di minerali grezzi dal sottosuolo alla creazione di batterie per le auto elettriche.

Questo si traduce in una partita a calcio in 11 contro 15. Lo ha detto Luca De Meo, Presidente del Gruppo Renault e dell'ACEA in occasione del Viva Festival in Locorotondo.

Con la Cina è una lotta impari ma Renault è sul campo.

Il problema europeo è soprattutto legato ai costi in ricerca e sviluppo e ad una manodopera a prezzi superiori rispetto la Cina. Per le case europee sarà un lungo periodo ricco di sfide e di investimenti per non mettere in crisi un'industria automobilistica che rappresenta quasi l'8% del PIL dell'UE.