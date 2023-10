Si aprono le porte del primo salone Internazionale dell'Automobile di Ginevra in Qatar

Il 1° Salone Internazionale dell'Automobile di Ginevra in Qatar inizia oggi con una giornata riservata solo per la stampa internazionale e domani per il pubblico con ben 30 brand presenti, 10 anteprime mondiali e più 20 anteprime regionali.

Il GIMS Qatar sarà in questi giorni un prestigioso Hub per tutti gli appassionati di auto con esperienze automobilistiche indimenticabili ed eccezionali, arricchite dalla presenza in simultanea del FORMULA 1 QATAR GRAND PRIX 2023.

Il GIMS Qatar sarà aperto al pubblico dal 7 al 14 ottobre 2023.

“Siamo stati contattati a luglio del 2020 direttamente dal Presidente del Qatar Tourism e l'idea iniziale era per invitarci a sviluppare un'edizione speciale perché si stava preparando il dopo della Coppa del Mondo di calcio. Ma abbiamo pensato, perché non venire in Qatar per organizzare e sviluppare un Motor Show totalmente nuovo." afferma Sandro Mesquita, CEO del Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra.

"Il nostro programma prevede un Motor Show a Ginevra ogni anno e ogni due invece in Qatar. Dopo la pandemia per noi era chiaro che volevamo continuare ma con qualcosa di totalmente nuovo. L'edizione del GIMS Qatar a Doha rappresenta questo, la combinazione perfetta dove sussistono sia lo spettacolo statico che lo spettacolo dinamico delle auto".

" Crediamo, continua Mesquita, che le fiere abbiano ancora una rilevanza anche per quanto riguarda le vendite, ad esempio qui a Doha abbiamo degli orari speciali in cui apriamo solo per i VIP che vengono per acquistare auto. Il nostro modello è davvero quello di tenere l'auto al centro e continuare ad attirare visitatori. Per il momento i numeri sono molto buoni. Al Salone GIMS Qatar siamo presenti con ben 30 brand, con 10 anteprime mondiali e più di 20 anteprime regionali. Per questa prima edizione si sono accreditati quasi 1000 giornalisti e in termini di visitatori abbiamo già fatto il tutto esaurito quattro giorni prima dell'apertura. Si prevede la partecipazione di oltre 200.000 persone".

"Riguardo al Motor Show di Ginevra , conclude sempre Mesquita, è confermato al 100% e sarà dal 26 febbraio al 3 marzo 2024. Come potete immaginare alcuni dei brand che sono qui presenti a Doha li vedremo anche a Ginevra. Sarà una settimana piena di novità 2024”.

Il GIMS Qatar 2023 si tiene nel cuore della principale sede espositiva di Doha, il Doha Exhibition and Convention Center (DECC)