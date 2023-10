Si inaugura domani la terza edizione della fiera internazionale fuoristrada

La terza edizione della Fiera Internazionale Fuoristrada apre le porte a tutti gli appassionati del 4x4 fino al 15 ottobre nel cuore della Versilia.

Nato dalla volontà della F.I.F ( Federazione Italiana Fuoristrada), da sempre impegnata a promuovere l’uso del fuoristrada sia a livello amatoriale che professionale, ma nel totale rispetto della natura e dell’ambiente.

La Fiera Internazionale Fuoristrada farà vivere le passioni verso l'off-road in libertà, radunando tutti gli appassionati dei mezzi a due e quattro ruote del mondo 4x4 e SUV.

Presenti alla manifestazione molte case automobilistiche tra le quali: DR Automobiles (con K2 di ICKX e Cross 4Il Pick-up), INEOS Automobili (con INEOS Grenadier Station Wagon), JEEP, Subaru Italia (con Subaru Forester, Subaru Outback e Subaru Solterra) e Suzuki Italia (con la gamma 4x4: S-CROSS Hybrid 1.5 140 volt e VITARA Hybrid).

Per gli amanti dell’off-road duro e puro il salone propone, a bordo di veicoli fuoristrada dotati di 4 ruote motrici e ridotte, il Tour alla scoperta della Cave del Corchia con partenza dall’Off-Road Park Versilia di Massarosa che si snoderà in 100 Km di percorrenza con quasi 4 ore di guida tra asfalto e off- road.