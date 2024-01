SIXT Italia apre una nuova branch a Milano

E' stata inaugurata una nuova branch di SIXT a MIlano, il taglio del nastro è avvenuto all’interno del nuovo spazio di 70mq distribuiti su due livelli e provvisto di parcheggio dedicato al check-in e check-out dei clienti di una delle zone più cool di Milano.

Angelo Ghigliano, Vice Presidente e Amministratore Delegato Responsabile per Operation, Fleet, Performance & Skills, Sales e Marketing afferma: “La mobilità sta vivendo una nuova stagione che ci stimola ad adottare un approccio volto alla massima flessibilità per individuare le necessità dei nostri clienti e modulare l’offerta in base ai veloci cambiamenti a cui assistiamo. Alla capillarità del servizio in punti strategici come aeroporti e stazioni su tutto il territorio nazionale, affianchiamo il potenziamento delle branch SIXT nel network downtown. Continuiamo ad investire in nuovi spazi in posizioni strategiche delle nostre metropoli con l’obiettivo primario di crescere nel mercato domestico. I nostri utenti possono accedere a tutti i servizi SIXT tramite una piattaforma tecnologicamente avanzata e interconnessa che consente di gestire le prenotazioni in Italia e all’estero di tutti i mezzi a disposizione, dall’auto, al noleggio con conducente, al servizio taxi, sharing o due ruote nelle città dove disponibili. Il tutto personalizzato dall’’indiscussa qualità di servizio premium.”

Salgono a 46 i punti vendita SIXT in Italia con una previsione di incrementarli nel corso del 2024

Massimiliano Maini, Vice Presidente e Amministratore Delegato Responsabile per HR, Finance, Legal & Compliance commenta: “La nuova branch SIXT sita downtown a Milano offre un’esperienza di noleggio di livello sia per un’utenza B2B corporate che per un target B2C leisure. Ampliando la rete di branch SIXT investiamo in nuove risorse e nella loro puntuale e continua formazione, obiettivo apicale della nostra policy aziendale. Coltivare e far crescere nuovi talenti, infatti, fa parte del programma di formazione SIXT che ha contribuito al conferimento della certificazione Great Place to Work anche nel 2023”