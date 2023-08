Skoda svela gli interni del Nuovo Kodiaq e della nuova Superb

Skoda ha svelato in anteprima mondiale gli interni del nuovo Kodiaq e della rinnovata Superb.

Entrambi i modelli si caratterizzano per il cockpit completamente digitale, per l’head up display e per lo schermo del sistema di infotainment da 12,9 pollici, Skoda rende completamente personalizzabili gli interni, migliorando anche l’interfaccia dei sistemi di bordo.

Ogni comando diventa così più intuitivo, il display digitale centrale offre una chiara visibilità, in un’ottica di sostenibilità il Brand automobilistico boemo ha realizzato i rivestimenti interni in poliestere riciclato al 100%, materiale che ritroviamo sia sulla Superb che sulla Kodiaq.

L’head-up display sulle nuove Kodiaq e Superb si integra perfettamente con il Virtual Cockpit da 10,24 pollici.

Sulla Skoda Superb debuttano gli Skoda Smart Dial, nuovi pulsanti rotanti che integrano componenti tattili e digitali per un’esperienza di guida più intuitiva e confortevole.

I due smart Dial controllano la temperatura interna, la ventilazione dei sedili, il riscaldamento e consentono di integrare fino a quattro funzioni differenti, tra cui il volume del sistema multimedia, la direzione dell’aria, il climatizzatore, le modalità di guida e lo zoom del sistema di navigazione.

Immancabili sulle nuove Skoda Superb e Kodiaq le funzioni Simply Clever

Diversi i sistemi utili e intelligenti presenti a bordo delle due novità firmate Skoda, dal Phone box che consente la ricarica induttiva di smartphone fino a 15 W ai nuovi sedili ergonomici corredati dalla fusone di massaggio pneumatico. Tutte le funzioni di riscaldamento per i sedili, volante, parabrezza e lunotto possono essere gestiti comodamente tramite un pulsante configurabile nel menù dell’impianto di climatizzazione.