Small Sports Car: dalla Cina una sportiva full electric

Small Sports Car è un marchio cinese produttore di un’auto elettrica sportiva che nel giro di qualche mese potrebbe sbarcare in Europa.

Dalla Cina con furore, un claim che proprio come in questo caso sembra rispondere al vero, perché la Small Sports Car promette di fare battaglia alle famose e velocissime supercar del Vecchio continente ed in effetti il suo stile sembra proprio trarne ispirazione, la SC-01 è un mix tra una Lotus moderna ed una Lancia Stratos.

Dimensioni compatte per un’auto elettrica che anche in termini di prezzi, sarà super competitiva, la variante dotata di un motore elettrico da poco più di 430 cavalli e pacco batteria da oltre 70 kWh dovrebbe costare poco più di una Tesla!

Estetica accattivante ma anche soluzioni tecniche innovative, perché le batterie sono posizionate al centro della vettura per abbassare il baricentro e rendere l’auto più veloce e stabile alle alte velocità, la SC-01 ha u telaio tubolare.

Small Sports Car: auto elettriche sportive cinesi

Altro primato della SSC è il peso, secondo i primi dati che spazzano in rete, la SC-01 ha un peso di poco più di 1.300 kg, se questo dato fosse confermato, vista anche la potenza ragguardevole in gioco, oltre 430 cavalli, le prestazioni della Small Sports Car sarebbero a tutti gli effetti in linea con quelle ad esempio di una Porsche 911 Turbo S ma anche di una Tesla.

L’autonomia supererà i 500 km, le prime consegne in Cina inizieranno entro fine anno, mentre sul mercato americano la SC-01 arriverà probabilmente nel 2024.