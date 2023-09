smart #3: parte la commercializzazione in Europa

smart #3 è un SUV Coupé di media dimensioni che sbarca in Europa forte di un grande appeal.

Presentata in occasione dello IAA Mobility 2023 di Monaco, la smart #3 si posiziona nel segmento dei SUV compatti al di sopra della #2, le sue dimensioni rispetto alle sorelle delle passate generazioni, sono considerevoli.

Lunga 4,4 metri, la #3 in occasione dello IAA Mobility 2023 di Monaco debutta sul mercato europeo con una special edition, la 25° anniversario, una serie che sarà prodotta in un numero limitato di esemplari.

Nasce per celebrare i 25 anni di smart, nella sua ricca dotazione di serie figurano i cerchi da 19 pollici, il sistema d’infotainment con schermo da 12,8 pollici, il quadro strumentazione digitale da 9,2 pollici e l’head-up display da 10 pollici. Nell’equipaggiamento standard della 25° Edition sono compresi anche i sedili in pelle bianca e nera, il tetto panoramico e un display da 13 pollici con impianto audio realizzato dalla Beats.

Due gli allestimenti disponibili per la #3 oltre alla configurazione 25° Anniversary:

• Pro+

• Premium

smart #3 fino a 428 cavalli

Due le motorizzazioni disponibili, si parte dal singolo motore elettrico montato sull’asse posteriore che sprigiona una potenza di 272 cavalli, per gli incontentabili c’è la #3 Brabus da 428 cavalli per uno 0 - 100 km/h in soli 3,7 secondi (5,8 secondi per la smart #3 RWD).

A prescindere dalla potenza del motore, tutte le varianti della #3 sono dotate di un pacco batteria da 66 kWh che consente una percorrenza, nel ciclo WLTP, fino a 455 km.